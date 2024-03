La primavera porta con sè tantissime novità interessanti dal mondo delle Serie TV. Come ogni mese proviamo a individuare i titoli più interessanti o che comunque hanno catturato la nostra attenzione.

Ecco dunque la nostra TOP 5 delle nuove serie TV da non perdere nel mese di aprile.

Mary & George – dal 7 aprile su Sky

La serie con Julianne Moore e Nicholas Galitzine è ispirata ai fatti reali narrati nel saggio di Benjamin Woolley, The King’s Assassin. II 7 episodi narrano la storia di Mary Villiers, una donna di umili costumi che insegna a suo figlio come sedurre il re Giacomo II d’Inghilterra, in modo da tessere le sue trame che la porteranno ad essere una delle donne più potenti del Regno

Anthracite – dal 10 aprile su Netflix

Miniserie francese in 6 episodi. Nel 1994 un misterioso suicidio di massa coinvolse gli adepti a una setta sconvolgendo la comunità di un paese alpino. Dopo 30 anni quell’evento ritorna di attualità in seguito a un omicidio per cui si cerca un capro espiatorio. Un ex criminale che cerca di redimersi è accusato di essere l’assassino e cerca di provare la sua innocenza con l’aiuto di una ragazza in cerca del padre.

Franklin – dal 12 aprile su Apple TV+

Una serie in 8 episodi tratta dal libro “A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America” di Stacy Schiff. Il premio Oscar Michael Douglas è il 70enne Benjamin Franklin, chiamato a una fondamentale missione diplomatica per convincere il Re di Francia a sostenere l’esperimento democratico all’epoca della Guerra Civile americana.

Ark: The Animated Series – dal 19 aprile su Paramount+

Un cast di doppiatori d’eccellenza per una serie animata che si preannuncia molto interessante. Basato sul videogioco “ARK: Survival Evolve”, il titolo racconta la storia di una paleontologa aborigena che un giorno, mentre affoga il dispiacere per la perdita della moglie in vino e pillole, si ritrova a naufragare nell’oceano finendo su un’isola abitata da animali preistorici su cui sono presenti strane tecnologie. Insieme a un cacciatore conosciuto sul luogo dovrà trovare il modo di tornare a casa.

Briganti – dal 23 aprile su Netflix

La serie ambientata nell’Italia meridionale racconta di uomini e donne vissuti nella seconda metà del 1800, coinvolti in avventure, amori e una caccia al tesoro che potrebbe cambiare per sempre le sorti del Paese.

