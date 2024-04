A maggio su Sky Atlantic arriva la nuova serie che narra gli orrori dell’Olocausto. Il Tatuatore di Auschwitz è il titolo Sky Original ispirato a una storia vera raccontata dal libro della scrittrice Heather Morris.

In questa serie in sei episodi, Harvey Keitel interpreta l’anziano Lali, che affronta i fantasmi traumatici del passato grazie all’aiuto dell’aspirante scrittrice Heather Morris (Melanie Lynskey).

Da giovane, Lali ha il volto di Jonah Hauer-King. Detenuto nel campo di sterminio di Auschwitz con l’incarico di marchiare con il numero identificativo i compagni di prigionia. Qui incontra Gita, Hanna Próchniak, con cui vive una storia d’amore fatta di coraggio e passione, proprio nel peggior luogo del mondo.

Il Tatuatore di Auschwitz sarà disponibile dal 10 maggio 2024 alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand.