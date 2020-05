Cast e personaggi di Space Force, la nuova comedy di Steve Carell su Netflix il 29 maggio

Cast e personaggi di Space Force debuttano il 29 maggio su Netflix. La serie (qui la nostra recensione) è la nuova comedy di e con Steve Carell, che racconta la corsa allo spazio di un gruppo di scienziati in una base in Colorado. Il progetto era tra i più attesi della piattaforma dato che segna il ritorno di Carell sul piccolo schermo insieme ai creatori di The Office.

Non aspettatevi, però, di ritrovare la stessa armonia e comicità dell’iconica serie tv, remake del format britannico. Space Force inizia quando il generale Mark Raid, che da sempre sogna di guidare l’aeronautica militare, viene incaricato dal Presidente USA di costruire una Space Force in grado di riportare gli americani nello spazio. Così si trasferisce in una sperduta base aerospaziale in Colorado insieme alla sua famiglia; in questo luogo dimenticato da Dio, Mark è alle prese con un gruppo di esperti e scienziati, dei personaggi grotteschi e bizzarri che metteranno a dura prova le sue qualità.

Nel cast e personaggi di Space Force troviamo appunto Steve Carell nei panni del generale Mark Raid, a capo delle operazioni spaziali; John Malkovich interpreta il dottor Adrian Mallory, scienziato della Space Space e parodia del Dr. Stranamore; Ben Schwartz nei panni di F. Tony Scarapiducci, direttore dei social media della Space Force; Diana Silvers nel ruolo di Erin Naird, la figlia adolescente di Mark che con riluttanza accetta di trasferirsi in Colorado; e Tawny Newsome nel ruolo di Angela Ali, pilota di elicotteri della Space Force.

In un ruolo ricorrente, Jimmy O. Yang nei panni del Dr. Chen Kaifang; Alex Sparrow è Yuri “Bobby” Telatovich, un russo che lavora all’interno della Space Force; Don Lake è il generale Brad Gregory; Noah Emmerich interpreta il Generale Kick Grabaston, Capo di stato maggiore dell’Aeronautica degli Stati Uniti; Fred Willard è Fred Naird, il padre di Mark; Jessica St. Clair è Kelly King; Lisa Kudrow interpreta Maggie Naird, moglie di Mark e madre di Erin; Roy Wood Jr. nel ruolo di Liaison Bert Mellows; Jane Lynch è il capo delle operazioni navali; Chris Gethard è Eddie; Diedrich Bader è il generale Rongley; Dan Bakkedahl nel ruolo di John Blandsmith, Segretario alla Difesa; Patrick Warburton è il comandante del Corpo dei Marines; Kaitlin Olson nei panni di “un mago della tecnologia” Elizabeth Holmes; e Ginger Gonzaga nei panni del membro del Congresso Anabela Ysidro-Campos.

La prima stagione di Space Force è disponibile su Netflix. Ecco il trailer: