Rinviato al 2021 il concerto dei My Chemical Romance in Italia, nuova data e info sui biglietti in prevendita

Il concerto dei My Chemical Romance in Italia previsto per il 4 luglio nel contesto di Bologna Sonic Park è stato rinviato al 2021. La notizia è stata data da Assomusica in un comunicato in cui si annuncia lo slittamento dell’intera stagione dei concerti nel rispetto della normativa vigente sul contenimento del COVID-19.

La data dei My Chemical Romance in Italia slitta al 2021, quindi, e si mantiene al 4 luglio sempre all’interno del contesto del Bologna Sonic Park. La band di Gerard Way fa sapere che i biglietti precedentemente acquistati restano validi. Chi vorrà acquistare un nuovo biglietto, invece, può farlo sul circuito TicketOne con l’unica soluzione da € 46,00.

I My Chemical Romance hanno ritrovato linfa nel 2019, quando il 15 novembre hanno postato un’immagine che li ritraeva per la prima volta insieme, all’interno di uno studio, dopo 6 anni. Era il 2013 quando Gerard Way fece chiarezza in un lungo flusso di coscienza pubblicato sui social: la band non trovava più affinità né sul palco né in studio, e il frontman diceva di sentirsi come se fosse dentro un loop.

Nell’annunciare lo slittamento, la band ha lanciato un messaggio ai fan sui social:

“Dobbiamo mettere al primo posto la salute dei nostri fan e delle nostre famiglie. Speriamo che possiate capire. Non ci resta che aspettare. Speriamo che voi siate con noi”.

Numerosi i concerti già riprogrammati per il 2021, dalle date degli Yes e di Lana Del Rey, Avril Lavigne e degli Iron Maiden per gli artisti internazionali a quelle di numerosi artisti italiani, tra cui Claudio Baglioni, Tiziano Ferro, Vasco Rossi e Cesare Cremonini.

Il Bologna Sonic Park si terrà all’Arena Parco Nord del capoluogo emiliano. Il concerto dei My Chemical Romance in Italia è uno degli spettacoli confermati nuovamente tra quelli della venue, che in questi giorni sta aggiornando il programma con gli show da riprogrammare.