Mancano poche ore, ed è d’uopo ripassare la scaletta dei My Chemical Romance a Bologna per prepararsi al concerto. Con questo evento la band di Gerard Way apre ufficialmente il Bologna Sonic Park.

La scaletta dei My Chemical Romance a Bologna

Quella dei My Chemical Romance a Bologna sarà l’unica data italiana. L’evento si terrà all’Arena Parco Nord “Joe Strummer”. Sul palco insieme alla band di Gerard Way.

Prima della band di Famous Last Words saliranno sul palco i tre nomi di supporto: Starcrawler, Creeper e Barns Courtney. Il concerto dei My Chemical Romance inizierà alle 21:15.

In scaletta ci sono tutti i grandi classici della band, inclusa l’ultima The Foundation Of Decay che ha suggellato il ritorno in studio dei My Chemical Romance. Il brano è stato scelto per aprire la setlist delle date europee. Ecco la scaletta:

01 The Foundations of Decay

02 This Is How I Disappear

03 Give ‘Em Hell, Kid

04 Bulletproof Heart

05 Boy Division

06 Helena

07 Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

08 Teenagers

09 Summertime

10 DESTROYA

11 It’s Not A Fashion Statement, It’s A Fu**ing Deathwish

12 Vampire Money

13 Thank You for the Venom

14 Mama

15 Famous Last Words

16 Welcome To The Black Parade

17 Skylines And Turnstiles

18 I’m Not Okay (I Promise)

19 Sleep

Il ritorno dopo lo scioglimento

Era il 2013, più precisamente il 22 marzo, quando i My Chemical Romance annunciarono il loro scioglimento in una nota pubblicata sul sito ufficiale:

“Essere in questo gruppo negli ultimi 12 anni è stata una vera benedizione. Abbiamo avuto la possibilità di andare in posti in cui non ci saremmo mai immaginati di andare. Siamo stati in grado di vedere e sperimentare cose che non abbiamo mai immaginato fossero possibili. Abbiamo condiviso il palco con le persone che ammiriamo, persone che ci hanno visti e, meglio di tutti, i nostri amici. E ora, come tutte le cose grandi, è giunto il momento della fine. Grazie a tutti per il vostro supporto, e di aver fatto parte di questa avventura”.

Nel 2006 avevano raggiunto l’apice con The Black Parade e nel 2010 avevano gettato le basi per un altro successo con Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys. Eppure, nel 2013, dissero il loro addio alle scene.

Nel 2019, tuttavia, Gerard Way e soci hanno colto tutti di sorpresa pubblicando una foto che confermava i rumor sulla loro reunion. I My Chemical Romance si mostravano in studio, pronti per una nuova avventura. A quello scatto erano seguiti 3 concerti, e da allora non c’è più stato alcun nuovo stop.

Oggi, con la scaletta dei My Chemical Romance a Bologna, l’occasione sarà ghiotta per riprendere un discorso interrotto tantissimi anni fa prima dello scioglimento, con una scaletta ricca di grandi classici e che potrebbe riservare sorprese.

Continua a leggere su optimagazine.com