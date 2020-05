Al 2021 i concerti di Claudio Baglioni tra Roma e Verona: nuovo calendario e biglietti

I concerti di Claudio Baglioni sono rimandati. La stessa sorte dei tanti già rinviati è toccata anche agli eventi in programma alle Terme di Caracalla e che, il cantautore romano, avrebbe dovuto tenere nel mese di giugno.

Il primo degli spettacoli dal vivo di Claudio Baglioni avrebbe dovuto tenersi il 4 giugno, per poi continuare con una serie di appuntamenti fino organizzati fino al 21. Il tour stanziale dell’artista avrebbe dovuto rappresentare un unicum nell’estate dell’Opera romana, con il primo evento con 12 date tenute dallo stesso artista.

Il progetto di Claudio Baglioni unisce la musica leggera all’Opera, in una serie di eventi che sarebbero stati unici nell’estate 2020. Le prime 12 date avrebbero dovuto tenersi alle Terme di Caracalla: per la prima volta, lo stesso artista avrebbe calcato lo storico palco della location romana, che ha tradizionalmente ospitato eventi di differente matrice.

I biglietti dei concerti rimangono validi per il 2021

I biglietti dei concerti di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla rimangono validi per gli spettacoli dal vivo in programma per il 2021 e per i medesimi settori acquistati. Coloro che non potessero prendere parte ai live in programma per il prossimo anno, possono rivendere il biglietto sulla piattaforma Fansale, mentre rimane disponibile il cambio nominativo, da effettuarsi prima dell’evento sulla piattaforma TicketOne.

Il calendario degli eventi è già stato annunciato, quello per il 2021, e si terrà nei giorni indicati come segue:

4 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 6 giugno 2020)

5 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 7 giugno 2020)

6 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 8 giugno 2020)

8 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 9 giugno 2020)

9 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 10 giugno 2020)

10 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 11 giugno 2020)

12 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 13 giugno 2020)

13 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 14 giugno 2020)

14 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 15 giugno 2020)

15 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 16 giugno 2020)

17 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 17 giugno 2020)

18 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 18 giugno 2020)

Rinviati anche i concerti di Claudio Baglioni a Siracusa e Verona

Nell’ambito del progetto 12 Note, Claudio Baglioni avrebbe dovuto raggiungere anche il Teatro Greco di Siracusa e l’Arena di Verona, nelle date del 17 e del 18 luglio. Per il calendario di questi eventi sarà necessario aspettare, con le nuove date che saranno comunicate entro il 31 luglio. I concerti sono rimandati al 2021.