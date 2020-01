My Chemical Romance in Italia: biglietti in prevendita per la data di Bologna

Ritornano insieme e ci fanno visita: l’arrivo dei My Chemical Romance in Italia è stato confermato nelle ultime ore e con questa notizia la reunion della band è ormai un dato ufficiale.

Il live dei My Chemical Romance si colloca nel tour della reunion della band di Gerard Way, tra le formazioni più influenti dell’ondata emo-punk degli anni 2000. La band sbarcherà in Italia il 4 luglio con una data a Bologna in occasione del Bologna Sonic Park all’Arena Parco Nord.

Era il 15 novembre 2019 quando la band di Famous Last Words pubblicò un’immagine che ritraeva insieme tutti gli elementi dentro uno studio, ben 6 anni dopo lo scioglimento avvenuto nel 2013 per tanti motivi. Tra questi fece chiarezza il frontman Gerard Way che in un lungo post di sfogo pubblicato sui social si liberò la coscienza e affermò di non sentirsi più motivato a stare sul palco:

C’è tanta gente, e mi colpisce la presenza del mare, e il cielo blu sopra di me. Mi concentro su quelle cose, e mi accorgo che sto cantando con il pilota automatico. Sto recitando, ed è una cosa che non faccio mai sul palco.

Parole che in realtà Gerard aveva reso pubbliche un anno prima dello scioglimento, nel 2012, dopo aver suonato sul palco di Asbury Park, nel New Jersey. Un anno prima dello scioglimento era dunque già scritta la parola “fine”, ma nel 2019 la lunga pausa è terminata.

L’attività live dei My Chemical Romance è ufficialmente partita il 20 dicembre con uno show alla Shrine Expo Hall di Los Angeles e la band aveva annunciato che il tour ufficiale della reunion sarebbe ripartito a marzo 2020.

A luglio Gerard Way e soci approderanno in Italia nel contesto del Bologna Sonic Park. Lo staff della venue emiliana ha già annunciato i primi 4 headliner: il 4 luglio toccherà ai My Chemical Romance, il 6 luglio sarà il turno dei Deep Purple, il giorno 11 ci saranno i Chemical Brothers e il 20 luglio il palco sarà per gli epici Iron Maiden.

I My Chemical Romance hanno pubblicato 4 album in studio, l’ultimo dei quali Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys, pubblicato nel 2010 con la Reprise Records. Non è ancora dato sapere se il reunion tour dei My Chemical Romance anticiperà un nuovo disco: la band non ha ancora annunciato novità in merito.

I biglietti per assistere alla data dell’unico concerto dei My Chemical Romance in Italia saranno disponibili a partire dalle ore 11 del 31 gennaio sul circuito TicketOne e su tutti i punti vendita autorizzati.

TicketOne fa sapere che l’acquisto sarà conforme alla nuova normativa sui biglietti nominali, dunque chi si presenterà all’ingresso dovrà esibire anche un documento di identità in corso di validità con generalità che corrispondano al nome impresso sul ticket acquistato.

La disponibilità dei posti è limitata, dunque sarà possibile acquistare fino a 6 biglietti. È possibile, inoltre, modificare il nominativo del biglietto fino a 7 giorni lavorativi prima dell’evento.

Per il momento la data dei My Chemical Romance in Italia resta l’unico show previsto dalla band di Gerard Way sul suolo italiano.