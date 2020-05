Rinviati i concerti di Vasco Rossi nei Festival: info date e biglietti

I concerti di Vasco Rossi nei Festival sono rimandati. La decisione ufficiale, e inevitabile, arriva il 18 maggio, data in cui l’Italia riparte ma con forti restrizioni per gli spettacoli dal vivo.

Le città scelte saranno le stesse, ma le date cambieranno in base alle esigenze degli eventi ospitanti. Le date del tour 2021 saranno annunciate in via ufficiale il 29 maggio, mentre i biglietti già acquistati rimarranno sicuramente validi per i nuovi appuntamenti.

Per coloro che fossero interessati a un rimborso, è aperta la possibilità di richiedere un voucher di pari importo al biglietto acquistato – comprensivo dei diritti di prevendita – entro e non oltre il 15 giugno.

Lo Staff di Vasco pronto al rinvio

La notizia, appena resa ufficiale, non ha colto di sorpresa lo Staff di Vasco che stava aspettando notizie certe per dare l’annuncio del rinvio dei concerti nei Festival che contano già 360000 prenotazioni. Le città non cambieranno, quindi il popolo del Kom si ritroverà tra un anno a Firenze, Milano, Roma e Imola.

In questi giorni, avrebbero dovuto avviarsi le prove del tour nei Festival che era stato pensato per essere completamente diverso da quello negli stadi che Vasco ha proposto negli ultimi anni. Un progetto che arriverà però fra un anno e per il quale è necessario aspettare ancora.

Il perdurare dell’emergenza sanitaria ha reso inevitabile il rinvio dei concerti del quale si parlava ormai da mesi. Il nuovo DPCM vieta ancora assembramenti e, per i concerti, impone il limite massimo di 1000 unità per gli spettacoli all’aperto. Impensabile adattare i concerti di Vasco a questa limitazione: l’organizzazione ha così deciso che il tour dovesse essere rimandato al 2021.

Intanto, Vasco Rossi sta continuando a lavorare al suo prossimo singolo, riprendendo i lavori che aveva interrotto a Los Angeles prima del lockdown. Il Kom si trova ora a Bologna, dove continuano le prove per il nuovo singolo. di cui si sa ancora pochissimo.