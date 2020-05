Avril Lavigne in Italia nel 2021, a Milano e a Padova dopo l’emergenza Coronavirus

Avril Lavigne in Italia nel 2021: la cantante annuncia due concerti nel nostro Paese in programma per il mese di marzo.

Le date sono quelle del 12 marzo al Lorenzini District di Milano e del 14 marzo alla Fiera di Padova. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster da oggi, martedì 19 maggio, anche nei punti vendita fisici dislocati in tutta Italia.

Avril Lavigne avrebbe dovuto esibirsi quest’anno, il 15 e 16 marzo 2020 al Lorenzini District di Milano con due date sold-out, annullate a causa dell’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19.

I biglietti precedentemente acquistati dai fan italiani per i concerti del 2020 potranno essere rimborsati oppure utilizzati per assistere ai nuovi concerti dell’artista in Italia. Nel caso in cui non si intenda chiedere il rimborso, i biglietti già in possesso dei fan restano validi per il concerto in programma a Milano nel 2021 e non potranno essere utilizzati per la data di Padova, che necessità invece di un nuovo titolo d’ingresso.

Il termine ultimo la richiesta del rimborso è stata prorogata al 30 maggio 2020.

Intanto, con l’annuncio delle nuove di Avril Lavigne, c’è qualche polemica in rete, principalmente da parte di chi ha acquistato i biglietti per i concerti del 2020 con fatica salvo poi rimborsarli vista l’impossibilità di recuperare i concerti, annullati e non posticipati inizialmente.

Con l’annuncio delle nuove date, invece, si scopre che i biglietti già acquistati possono essere riutilizzati per il live di Milano atteso nel 2021. Ciò però ovviamente non era ipotizzabili nel momento della comunicazione relativa alla cancellazione dei primi due spettacoli e l’organizzazione non avrebbe potuto prevedere la programmazione imminente di nuovi appuntamenti dal vivo nella penisola.

Avril Lavigne ha pubblicato di recente il nuovo singolo dal titolo We Are Warriors i cui proventi daranno devoluti in beneficenza tramite l’associazione PROJECT HOPE al fine di sostenere la lotta al COVID-19 nel mondo. We Are Warriors è una nuova versione della canzone Warrior contenuta nell’ultimo disco di inediti di Avril Lavigne, Head Above Water, pubblicato nel 2019.