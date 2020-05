Il tour di Tiziano Ferro slitta al 2021: i primi dettagli sulle nuove date negli stadi

Il tour di Tiziano Ferro è posticipato. L’artista di Latina ha comunicato sui social che, in seguito al nuovo DPCM, la sua tournée negli stadi verrà rimandata.

Tiziano Ferro si sarebbe dovuto esibire in tutta Italia per presentare l’album Accetto Miracoli. Il tour era in programma a partire dal 30 maggio, data del primo concerto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Successivamente, Tiziano Ferro si sarebbe dovuto esibire nei più importante stadi italiani con tre date allo Stadio San Siro di Milano e due allo Stadio Olimpico di Roma.

Tra le città interessate dalla tournée di Tiziano Ferro negli stadi anche Torino, Padova, Firenze, Ancona, Messina, Bari, Modena, Cagliari e il San Paolo di Napoli che, per la prima volta si apprestava ad accogliere Tiziano Ferro in tour il 24 giugno 2020.

I concerti non si terranno. Tiziano ci mette la faccia: ringrazia, in un video, il Governo per le nuove disposizioni e comunica che Live Nation sta riprogrammando i concerti e sta lavorando affinché restino nelle stesse città.

Stessi stadi, date diverse, tutto posticipato al 2021: i biglietti già acquistati restano validi per assistere ai nuovi concerti ma il calendario non è ancora stato ufficializzato e verrà comunicato nei prossimi giorni.

Il decreto n. 33 del 16/05/2020 viete gli assembramenti fino al prossimo 31 luglio per far fronte all’emergenza Covid-19.