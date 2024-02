La primavera porta tante novità provenienti dal mondo delle serie TV. Sulle principali piattaforme di streaming debuttano a marzo titoli inediti decisamente interessanti, da Supersex, che racconta la vita di Rocco Siffredi sino a una serie di thriller d’azione come il messicano Bandidos, con Ester Exposito, Morte e altri dettagli, ispirato ai gialli di Agatha Christie, e Iron Reign, incentrato sul narcotraffico al porto di Barcellona.

Ma vediamo quelli che secondo noi sono i titoli più interessanti del mese di marzo 2024.

My Name is Loh Kiwan – su Netflix dal 1° marzo

Un disertore nordcoreano vuole trasferirsi in Belgio per ricominciare. Il suo obiettivo è ottenere lo status di rifugiato. Tutto si stravolge quando incontra Mari, una donna con un passato da tiratrice scelta che non ha un’idea precisa su come indirizzare la sua vita. I due, dopo un inizio non proprio felice, finiscono per innamorarsi.

Antonia – su Prime Video dal 4 marzo

Con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea, è la storia di una donna che, nel giorno del suo 33° compleanno scopre di avere l’endometriosi, una malattia di cui si parla troppo poco ma che ha influenzato pesantemente la sua vita e i suoi rapporti con le altre persone. Antonia inizia così un percorso di psicoterapia grazia e cui riesce a prendere consapevolezza della sua malattia, a conviverci e a rapportarsi in modo diverso con la vita di tutti i giorni.

The Regime – su Sky e NOW dal 4 marzo

Kate Winslet è la rigida e cinica cancelliera Elena Vernham, che guida uno Stato ormai alla rovina. Il dissenso popolare cresce e la donna diventa sempre più paranoica e ansiosa. Per provare a risollevare il suo morale e le sorti del Paese si rivolge a un soldato, Herbert Zubak prendendolo come suo consigliere personale.

Manhunt – su Apple TV dal 15 marzo

Un thriller cospirativo tratto dal bestseller di James L. Swanson, Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer, in cui si narra uno dei crimini più incomprensibili della storia degli Stati Uniti, ovvero l’omicidio del presidente Abraham Lincoln per mano dell’attore di teatro John Wilkes Booth. Topo l’assassinio inizia una sfrenata caccia all’uomo che coinvolge diversi personaggi che proteggono la fuga del criminale.

Nell-Rinnegata – su Disney+ dal 29 marzo

Accusata ingiustamente di omicidio, la giovane e valorosa Nell diventa la più temuta brigantessa di Inghilterra. Un action fantasy ambientato nel XVIII secolo ricco di personaggi surreali e atmosfere magiche.

