Misteri e ambientazioni in stile romanzi di Agatha Christie. Questo in sintesi Morte e altri dettagli, serie televisiva in arrivo su Disney+ il 5 marzo 2024, dopo aver debuttato negli Stati Uniti a gennaio scorso.

La serie è creata da Mike Weiss (The Mentalist) e Heidi Cole McAdams (The 100), che tornano a collaborare dopo il crime drama della ABC Signature Stumptown.

Morte e altri dettagli – Trama

La serie ruota attorno all’intrigante personaggio di Imogene Scott, interpretato da Violett Beane, nota per essere stata Jesse Quick in The Flash e sul grande schermo Markie Cameron nell’horror Obbligo o verità. La donna, che si trovava nel fatidico posto sbagliato al momento sbagliato, è la principale sospettata di una serie di omicidi avvenuti su un lussuoso transatlantico mediterraneo. Per dimostrare la sua innocenza dovrà collaborare con un uomo che disprezza profondamente, ovvero il più grande detective del mondo Rufus Cotesworth, che nell’occasione ha il volto di Mandy Patinkin (Homeland e Criminal Minds)

Morte e altri dettagli – Cast

Oltre ai già citati Violett Beane e Mandy Patinkin, ecco gli interpreti principali che compongono il cast di Morte e altri dettagli:

Lauren Patten (Blue Bloods) è Anna Colier,

Rahul Kohli (The Fall of the House of Usher) interpreta Sunil Ranja

Angela Zhou (Promising Young Woman) nel ruolo di Teddy Goh

Hugo Diego Garcia (Sentinelles) interpreta Jules,

Pardis Saremi (Hell of a Summer) nel ruolo di Leila

Linda Esmond (Only Murders in the Building) è l’agente Hilde Eriksen

