Netflix punta molto sulle produzioni sudcoreane e nel 2024 sono diversi i titoli in uscita sulla piattaforma di streaming provenienti dal paese asiatico. Uno di questi è My Name is Loh Kiwan, serie drammatica tratta dal romanzo di Haejin Cho, scritta e diretta da Kim Hee-Jin, che debutterà il 1° marzo 2024.

My Name is Loh Kiwan – Trama

Loh Ki-Wan (Song Joong-Ki ) è un disertore nordcoreano, che vuole trasferirsi in Belgio dal suo Paese d’origine, spinto da sua madre Ok-Hee (Kim Sung-Ryoung ). Qui ha intenzione di stabilirsi, ma la sua unica speranza di restare è ottenere lo status di rifugiato dal governo belga. Per ottenerlo è pronto a qualsiasi cosa. Loh Ki-Wan incontra poi Mari (Choi Sung-Eun ), ragazza coreana, con un passato da tiratrice, che ha ricevuto la cittadinanza belga. A differenza di Loh Ki-Wan, arrivato in Belgio per farsi una nuova vita, Mari non ha un obiettivo preciso. Il loro primo incontro non è positivo, ma poi i due si innamorano l’uno dell’altro.

Il disertore della Corea del Nord Loh Kiwan fatica a ottenere l’asilo in Belgio, dove conosce una donna sconsolata che ha ormai perso tutte le speranze. Sinossi ufficiale Netflix

My Name Is Loh Kiwan – Cast

Gli interpreti e i personaggi principali che compongono il cast di My Name Is Loh Kiwan sono:

Song Joong-Ki – Loh Ki-Wan

Choi Sung-Eun – Mari

Jo Han-Chul – Yoon-Sung

Kim Sung-Ryoung – Ok-Hee

Lee Sang-Hee – Sun-Joo

Seo Hyun-Woo – Eun-Cheol

