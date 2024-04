Capote vs. The Swans è la seconda stagione della serie antologica Feud, di Ryan Murphy. La prima stagione ha raccontato la rivalità tra Bette Davis e Joan Crawford, potento contare su un cast stellare, con interpreti del calibro di Susan Sarandon, Jessica Lange, Catherine Zeta-Jones, Kathy Bates e Stanley Tucci.

Da questo punto di vista, il secondo capitolo non è da meno, con attori di prim’ordine come Tom Hollander, Naomi Watts, Chloë Sevigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart e Diane Lane.

La serie si basa sul libro di Laurence Leamer “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era”, adattato per la televisione da Jon Robin Baitz, anche showrunner.

La trama della serie è incentrata sulla pubblicazione di un capitolo dell’ultimo libro di Capote, in cui il romanziere metteva a nudo i comportamenti più scandalosi dei suoi amici mondani. In particolare parla delle cosiddette Capote’s Swans, i suoi cigni, le donne più ricercate della sua cerchia, che hanno visto i loro dettagli più intimi spiattellati pubblicamente in La Côte Basque, il racconto che lui scrisse nel 1965 per Esquire.

Lo scrittore stava tentando di realizzare il romanzo, rimasto incompiuto Answered Prayers, e usò i pettegolezzi e i segreti delle sue amiche a proprio favore. Questo lo portò prima ad essere bandito dall’alta società e poi in una spirale di autodistruzione che lo porterà alla morte nel 1984.

Gli otto episodi di Feud: Capote Vs. The Swans, diretti da Gus van Sant, saranno in streaming su Disney+ a partire dal 15 maggio 2024.

