L’accettazione della malattia come occasione per esplorare la propria psiche e conoscere meglio sé stessi. Antonia è la nuova serie in sei che il 4 marzo debutta su Prime Video, con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea, coppia nella vita e ora anche sullo schermo.

Antonia è realizzata da Fidelio e Groenlandia in collaborazione con Prime Video e Rai Fiction, creata dalla stessa Martegiani, che ne ha curato anche la la sceneggiatura, insieme a Elisa Casseri, Carlotta Corradi, con la supervisione creativa di Mastandrea. Alla regia Chiara Malta.

Antonia – Trama

Antonia è una serie dramedy, in cui si affronta la tematica della malattia, ma lo si fa con un pizzico di ironia. La protagonista, interpretata da Chiara Martegiani, ha lasciato la famiglia da giovanissima e si è stabilita a Roma. Il giorno del suo 33° compleanno, in seguito a un periodo si crisi emotiva che la porta a litigare con tutti e a perdere il posto di lavoro, scopre di essere affetta da endometriosi, una malattia cronica che ha influenzato tutta la sua vita, senza che lei se ne fosse mai resa conto. Inizia così un percorso di psicoterapia con cui prende coscienza della sua patologia e inizia a rapportarsi in modo diverso con il suo quotidiano.

Antonia – Cast

Oltre ai già citati Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea, tra gli interpreti principali che compongono il cast di Antonia troviamo:

Barbara Chichiarelli

Emanuele Linfatti

Leonardo Lidi

Chiara Caselli

