Ester Expósito guida un gruppo di ladri che si imbarcano alla ricerca di un antico tesoro dei Maya, sepolto da qualche parte in Messico, che potrebbe cambiare le loro vite per sempre. Questo è in breve Bandidos, la nuova serie TV targata Netflix Messico che arriverà in Italia il prossimo 13 marzo.

La serie scritta da Pablo Tébar ha ambientazioni che richiamano i film d’avventura di Steven Spielberg, i Goonies e Indiana Jones. Ester Expósito torna in azione dopo aver ottenuto il succesos planetario con Elite.

Dopo aver scoperto un’antica mappa, Miguel (Alfonso Dosal), Lilí (Ester Expósito), Wilson () e altri banditi iniziano un’avventura nei Caraibi messicani piena di pericoli per provare a scoprire un tesoro perduto da molti anni. Riusciranno a farcela con un piano improvvisato e un po’ di fortuna? Sinossi ufficiale

Bandidos – Trama

La serie segue la storia di Miguel e della sua complice Lilí, due banditi che, insieme ad altri 5 personaggi, scoprono un indizio segreto e una mappa misteriosa che li conduce a un tesoro Maya che nessuno è mai riuscito a trovare. Il problema è che ci sono più persone interessate a quel tesoro, il che significa che devono non solo trovarlo per primi, ma anche affrontare molte insidie e pericoli, dovuti alla natura ma anche ai numerosi nemici che affronteranno durante la loro avventura.

Bandidos – Cast

Oltre ai già citati Alfonso Dosal, Ester Expósito e Juan Pablo Medina, il cast si completa con:

Mabel Cadena (Black Panther: Wakanda Forever)

Nicolás Furtado (El Marginal)

Andrés Baida (Who Killed Sara?)

Juan Pablo Fuentes

Andrea Chaparro ( Rebelde)

Bruno Bichir (Sicario: Day of the Soldado, Ozark, The Mosquito Coast).

