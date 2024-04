Dal primo maggio Netflix propone Heeramandi, serie TV ambientata in India prima dell’indipendenza dalla corona britannica. Si tratta di una storia d’amore, potere e tradimento che si svolge durante il periodo del movimento di liberazione.

Mallikajaan e Fareedan sono due nemiche giurate, che si scontrano per la successione di Heeramandi, in cui le cortigiane vivono come regine. La sola speranza è rappresentata dalla giovane Alam, la figlia minore di Mallikajaan, che però rinuncia al potere e sceglie l’amore di un uomo anziché l’adulazione di molti.

Il cast di Heeramandi è composto da:

Manisha Koirala

Sonakshi Sinha

Aditi Rao Hydari

Richa Chadha

Sanjeeda Shaikh

Sharmin Segal

Shekhar Suman

Fardeen Khan

Adhyayan Suman

Taha Shah Badussha

La serie è diretta da Sanjay Leela Bhansali, secondo cui questo titolo “segna una nuova pietra miliare” nel proprio percorso. “In Netflix, abbiamo trovato il partner ideale in grado non solo di condividere il nostro amore per la narrazione – ha dichiarato il regista – ma anche di avere la capacità ineguagliabile di portare la nostra serie al pubblico più vario e vasto possibile”.