E’ in arrivo The Regime, la serie tv Sky con una cattivissima Kate Winslet. L’attrice interpreta la rigida cancelliera Elena Vernham, alla guida di uno stato autoritario in rovina.

La donna diventa sempre più paranoica e instabile per cercare di mantenere saldo l’equilibrio a causa del dissenso popolare. A tale scopo si rivolge a un soldato, Herbert Zubak (non proprio il più adatto per un compito simile), come suo improbabile confidente. Man mano che l’influenza di Zubak sul cancelliere cresce, i tentativi di Elena di espandere il suo potere alla fine portano alla frattura del palazzo e del paese intorno a lei.

Inizialmente concepito col titolo di The Palace, The Regime segna la terza collaborazione di Kate Winsley con la HBO dopo le acclamate miniserie Mildred Pierce e Omicidio a Easttown. La serie è una satira politica condita di umorismo nero che racconta di una crisi al potere, dettata da disordini esterni (e da una dittatura in bilico), anche alla luce di ciò che sta accadendo in Europa al giorno d’oggi.

The Regime – Il Palazzo del Potere arriverà su Sky e NOW dal 4 marzo, in contemporanea con la messa in onda nel Regno Unito. Nel cast della serie, oltre alla Winslet, anche: Matthias Schoenaerts nel ruolo del caporale Herbert Zubak; Guillaume Gallienne è Nicholas, il marito francese di Elena; l’attrice nominata agli Oscar Andrea Riseborough nei panni di Agnes, l’amministratrice del palazzo e il braccio destro di Elena; Martha Plimpton è Judith Holt, il Segretario di Stato americano che cerca di proteggere gli interessi americani nel paese; e Hugh Grant nel ruolo del leader dell’opposizione, la cui incarcerazione scatena proteste pubbliche su larga scala.

The Regime è composta in totale da sei episodi, tre dei quali diretti dall’acclamato regista inglese di The Queen – La Regina, Stephen Frears.

Continua a leggere su optimagazine.com.