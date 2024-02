Apple TV+ propone una miniserie che racconta la caccia all’uomo che uccise Abramo Lincoln. Ispirata al bestseller di James L. Swanson, Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer, vincitore del premio Edgar, Manhunt sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal prossimo 15 marzo con un nuovo episodio caricato ogni venerdì.

La serie è un thriller cospirativo su uno dei crimini più incomprensibili della storia americana, ovvero l’assassinio del 16° Presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln per mano dell’attore di teatro John Wilkes Booth. Dopo l’omicidio l’uomo si diede a una fuga che coinvolse diversi personaggi divenuti storici, come il Segretario alla Guerra Edwin Stanton, che impazzi nel tentativo di acciuffare l’assassino, o la ex schiava Mary Simms, che diede riparo a Booth e curò le sue ferite.

Il personaggio di John Wilkes Booth è interpretato da Anthony Boyle, che ha preso parte a un’altra serie in uscita in questo periodo, Master of the Air. Hamish Linklater veste i panni del presidente Lincoln, mentre Stanton e Mary Simms hanno rispettivamente i volti di Tobias Menzies (The Crown) e Lovie Simone (Greenleaf).

Tra gli altri interpreti che compongono il cast di Manhunt troviamo:

Will Harrison (Daisy Jones & The Six)

Brandon Flynn (Tredici)

Damian O’Hare (Hatfields & McCoys)

Glenn Morshower (The Resident)

Patton Oswalt (A.P. Bio)

Matt Walsh (Veep)

Manhunt è prodotto da Apple Studios e coprodotto da Lionsgate Television, in associazione con POV Entertainment, Walden Media, 3 Arts Entertainment, Dovetale Productions e Monarch Pictures. Produttori esecutivi sono Beletsky, Franklin, Layne Eskridge e Kate Barry, insieme all’autore del libro da cui è tratta la serie, Swanson, Michael Rotenberg, Richard Abate, Frank Smith e Naia Cucukov.

