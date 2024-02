Il 29 marzo 2024 su Disney+ arriva la storia della “brigantessa più famosa dell’Inghilterra del XVIII secolo” in una serie fantasy ricca di azione.

Nell-Rinnegata, titolo sviluppato in 8 episodi da 45 minuti circa, è stato creato e scritto da Sally Wainwright, sceneggiatrice di Happy Valley e Gentleman Jack, vincitrice del premio Bafta, e diretto da Ben Taylor, già dietro la telecamera per Sex Education e Catastrophe, Amanda Brotchie (Gentleman Jack) e MJ Delaney (Ted Lasso). La serie Disney+ original è prodotta da Lookout Point, con Jon Jennings come series producer e Stella Merz come produttrice. Sally Wainwright, Ben Taylor, Faith Penhale, Will Johnston e Louise Mutter sono gli esecutivi per Lookout Point e Johanna Devereaux per Disney+.

Nell – Rinnegata: Trama

La giovane Nell, intelligente e coraggiosa, viene accusata ingiustamente di omicidio e finisce, inaspettatamente, per diventare una temuta brigantessa. Uno spirito magico le rivela che nel suo destino c’è qualcosa di più grande di ciò che lei stessa possa immaginare. Insieme a Nell ci sono il suo volubile amico/nemico Frank Dillane e l’affascinante Charles Devereux, con un pericoloso alter ego.

Nell – Rinnegata: Cast

La protagonista della serie è interpretata da Louisa Harland, già nota per il suo ruolo in Derry Girls. Affianco a lei a comporre il cast principale di Nell-Rinnegata ci sono:

Nick Mohammed (Ted Lasso) nel ruolo dello spirito magico chiamato Billy Blind

Frank Dillane (Il serpente dell’Essex, Fear the Walking Dead) interpreta Charles Devereux

Joely Richardson (Nip/Tuck) è la magnate dei giornali Lady Eularia Moggerhanger

Pip Torrens (The Crown, Poldark) è Lord Blancheford

Jake Dunn (Half Bad) interpreta il prepotente e incapace Thomas

Ényì Okoronkwo (The Lazarus Project) veste i panni di Rasselas, stalliere che si unisce a Nell

Bo Bragason e Florence Keen sono Roxy e George, sorelle minori di Nell

Craig Parkinson (Line of Duty, Black Mirror: Bandersnatch) è Sam, gentiluomo padre di Nell

