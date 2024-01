Si intitola Supersex la serie TV sulla vita di Rocco Siffredi, che sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 6 marzo 2024. Ad interpretare la superstar del porno è Alessandro Borghi. L’attesissima serie, divisa in 7 episodi, sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick.

Supersex è stata scritta da Francesca Manieri, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. La regia è curata dallo stesso Matteo Rovere, insieme a Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.

La serie ripercorre la vita del pornoattore, affrontando temi privati, fin dall’infanzia, come il rapporto con la famiglia, le sue origini, gli amori. Racconta la sua carriera mostrando come un ragazzo di Ortona sia riuscito a diventare la pornostar più famosa del mondo e un’autentica icona del sesso.

Oltre a Borghi, che nella serie è Rocco Siffredi, il cast è composto da attori illustri del panorama nazionale come:

Jasmine Trinca veste i panni di Lucia, personaggio femminile inventato che rappresenta una sintesi delle donne frequentate dall’attore

Adriano Giannini è Tommaso, fratellastro di Rocco

Saul Nanni interpreta Rocco da giovane

Enrico Borello è Gabriele

Vincenzo Nemolato interpreta Riccardo Schicchi

Gaia Messerklinger veste i panni di Moana

Jade Pedri è Sylvie

Linda Caridi ricopre nel ruolo di Tina

Continua a leggere Optimagazizne