Scott Speedman è apparso in Grey’s Anatomy per la prima volta nella stagione 14, ma l’incontro tra il suo personaggio, Nick Marsh, e la protagonista Meredith Grey sembrava non essere destinato ad avere un futuro. Invece è tornato nella stagione 18 come principale interesse amoroso della protagonista e la ragione potrebbe non essere propriamente artistica, semmai personale.

Scott Speedman è un amico per Ellen Pompeo: siccome quest’ultima, ora madre di tre figli e cinquantaduenne, non è più a suo agio nel girare scene intime con attori con cui non ha familiarità, ha sposato con piacere l’idea che Speedman, persona a lei cara, tornasse nella serie dopo quel fortunato cameo per diventare un volto regolare, quello del compagno di Meredith.

Che Scott Speedman fosse benvoluto sia da Pompeo che dalla showrunner Krista Vernoff non era una novità (entrambe hanno dichiarato di averlo cercato più volte per proporgli di diventare un volto regolare, ma lui era sempre impegnato altrove). Ora l’attrice ha aggiunto un ulteriore dettaglio sull’argomento nell’ultima puntata del suo podcast, Tell Me, in cui ha ospitato la collega Kate Walsh in vista del suo ritorno nella serie il 5 maggio nei panni di Addison Montgomery. Ellen Pompeo ha specificato di non essere più disposta a girare scene di sesso con estranei: semplicemente non si trova più a suo agio come vent’anni fa nell’interpretare certe sequenze, di cui la storia di Grey’s Anatomy è piena. Ciò deve aver influito massicciamente sull’evoluzione della sceneggiatura della serie, escludendo altri papabili compagni per Meredith (come il personaggio di Cormac Hayes, interpretato da Richard Flood) e spingendo (se non imponendo, visto che l’attrice è anche produttrice esecutiva dello show) per il rientro in scena di Nick Marsh.

A questo punto il personaggio di Scott Speedman potrebbe diventare davvero il compagno definitivo per Grey: a quanto pare, l’attrice non ha intenzione di testare la propria chimica con altri, né di prestarsi a girare scene di sesso occasionale, ed è ben felice di recitare al fianco di una persona di cui si fida.

In questo momento lavoro con Scott Speedman, che adoro. Gli voglio davvero come amico. È quel tipo di ragazzo davvero onesto e apprezzo molto la sua amicizia, lo apprezzo come persona, ed è un grande attore. Ma… ci sono un sacco di cazzate che non voglio più fare. E sono davvero fortunata a poter lavorare con Scott, perché mi piace davvero e questo fa un’enorme differenza. Lo farei mai con uno sconosciuto? Potrei mai andare a letto col primo che passa? No. Non lo faccio. Non posso farlo.

Scott Speedman, accolto con freddezza da una parte del pubblico di Grey’s Anatomy, potrebbe dunque restare fino alla fine della serie (ormai non troppo lontana viste le richieste incessanti di Pompeo di chiuderla) per incarnare il lieto fine che da anni gli sceneggiatori cercano per la protagonista.

