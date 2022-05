Kevin McKidd di Grey’s Anatomy, ormai dal 2008 interprete del dottor Owen Hunt nonché regista di numerosi episodi della serie ShondaLand, si è trasferito dall’atra parte dell’Oceano per una nuova sfida professionale. Sarà il protagonista di Six Four, un thriller poliziesco in quattro parti ispirato al romanzo bestseller di Hideo Yokoyama, edito in Italia da Mondadori come Sei Quattro. Al suo fianco come co-protagonista Vinette Robinson.

Kevin McKidd di Grey’s Anatomy, svestito il camice di chirurgo traumatologo, interpreta un poliziotto nella serie ambientata principalmente a Glasgow: il thriller segue le vicende della famiglia O’Neill, il detective della polizia Chris, e sua moglie, l’ex agente sotto copertura Michelle, la cui figlia adolescente scompare. Chris scopre che sono stati commessi ed occultati alcuni errori fatali nelle indagini sulla scomparsa di un’altra ragazza del posto e, rispolverando il caso, scopre una rete di omissioni, corruzione e ambizione sfrenata. Anche Michelle prende in mano la situazione sfruttando le sue abilità. Nel frattempo, la figlia del ministro della Giustizia viene improvvisamente rapita, proprio mentre il ministro è vicino ad una vittoria elettorale.

Kevin McKidd di Grey’s Anatomy e Vinette Robinson guidano un cast che comprende anche Richard Coyle, James Cosmo, Alex Ferns, Iona Anderson, Andrew O’Neill e Nilani Chetty. Six Four è stato creato dallo sceneggiatore vincitore del BAFTA Scotland Gregory Burke, che scrive la serie insieme a Clare McQuillan. Commissionato dall’emittente inglese ITV e prodotto dalla House Productions della BBC Studios, il thriller è diretto da Ben A. Williams (Baghdad Central) e prodotto da Clare Kerr (The Nest). Le riprese sono appena iniziate a in Scozia.

Kevin McKidd di Grey’s Anatomy è atteso anche nella prossima stagione del medical drama, anche se gli eventi del finale di stagione potrebbero portare il suo personaggio ad allontanarsi da Seattle per un po’. Prima di riprendere a girare Grey’s Anatomy 19 in piena estate, l’attore di origini scozzesi sarà tra Glasgow e dintorni per calarsi in questo nuovo ruolo, che ha annunciato così.

Non ho mai dato per scontato il privilegio di essere un attore e la possibilità di diventare personaggi come Chris O’Neill, un agente di polizia laborioso, la cui figlia adolescente è scomparsa in ‘Six Four’. Le sceneggiature di Greg Burke si leggono davvero tutto d’un fiato, poiché ti fa dubitare con ogni colpo di scena e svolta. Sono felice di tornare nella mia nativa Scozia e di collaborare con Vinette Robinson nei panni della mia moglie sullo schermo, Michelle, e di lavorare con House Productions e ITV su quello che si preannuncia un thriller avvincente.

