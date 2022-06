Grey’s Anatomy 19 debutta sulla rete americana ABC il 6 ottobre insieme alla sesta stagione di Station 19. Ci attende una stagione probabilmente molto intensa, alla luce di quanto accaduto nel finale. In un’intervista concessa a People, Kim Raver ha anticipato cosa i fan possono aspettarsi dal prossimo ciclo di episodi. Infatti, diversi medici, inclusi gli specializzandi, hanno lasciato l’ospedale, e Meredith sembra essere l’unica in grado di salvare la situazione.

Tra coloro che se ne sono andati ci sono anche Teddy e Owen, quest’ultimo accusato di aver fornito ai militari veterani delle medicine necessarie per permettere loro di morire in modo dignitoso. La coppia è stata vista partire insieme ai propri figli lontano da Seattle, e non è chiaro come si evolverà la situazione poiché potrebbero perdere la licenza medica e di conseguenza non esercitare più la professione.

Grey’s Anatomy 19 dovrà ripartire da qui, ma stando alle parole di Kim Raven non sarà una stagione come tutte le altre:

La stagione 19 sarà folle. Come una bomba che esplode. E quali conseguenze porterà? Cosa questo show può tirar fuori dopo 19 anni?

L’attrice ha anche parlato del futuro di Teddy e Owen, e cosa attende loro:

Spero non sia questo il modo in cui finisce la storia. C’è ancora molto da raccontare con questi due personaggi. Ma mai dire mai. Dovete solo sintonizzarvi. Credo ci siano ancora storie che devono essere raccontate.

È molto improbabile che i due personaggi spariranno così dalle scene. Kim Raven è presenta dalla sesta stagione, per poi apparire in qualità di attrice ricorrente nelle successive, e tornare in pianta stabile dalla quindicesima; invece, Kevin McKidd è nel cast fisso dalla quinta stagione. La Raven ha anche fatto allusioni a quanto Grey’s Anatomy sia ben lontano dal concludersi. Con “ancora storie che devono essere raccontate” sembra far eco alla volontà della ABC di proseguire col medical drama, che valuterà se farlo anche senza la sua protagonista storica, Ellen Pompeo.

