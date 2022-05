Il finale di Grey’s Anatomy 18 metterà molta carne al fuoco, soprattutto nell’ultimo dei due episodi che compongono questo speciale evento di fine stagione: con una conclusione quanto mai aperta, la serie medica più longeva della tv di prima serata darà appuntamento all’autunno, lasciando a quanto pare molti punti irrisolti.

A raccontare il finale di Grey’s Anatomy 18 come un enorme interrogativo sul futuro della serie, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Ellen Pompeo sulla possibilità che la serie continui in sua assenza, è la guest star Sarah Drew. Di ritorno nella serie dopo l’addio alla fine della stagione 14 e un cameo nella diciassettesima, l’attrice riappare nei panni di April Kepner. Con lei anche Jesse Williams, suo ex partner sullo schermo nei panni di Jackson Avery.

Il finale di Grey’s Anatomy 18, a giudicare dalle sue parole a Extratv, potrebbe rimettere in discussione l’intera serie per come il pubblico l’ha conosciuta finora (qui la trama e il promo dei due episodi finali).

C’è un enorme cliffhanger. Ricordo di aver letto il finale e aver pensato: “Un momento, come faranno a riprendersi tutti? Come torneranno indietro da questa situazione?”. E intendo l’intero show: come si riprenderà da questa cosa? Decisamente lascia dei grossi punti interrogativi e un’enorme porta aperta per reinventare tutto, se si volesse.

E se il finale di Grey’s Anatomy 18 fosse proprio una porta scorrevole? Se il ritorno a Seattle di April e Jackson servisse a realizzare un passaggio di testimone con Meredith? L’idea a cui la stessa Ellen Pompeo ha ammiccato di recente, ovvero che la serie possa proseguire senza di lei, giustificherebbe un eventuale ritorno in pianta stabile nel cast di Sarah Drew e Jesse Williams, con una sorta di trasformazione della serie nel tanto auspicato spin-off sui Japril. Ipotesi che diventa ora più suggestiva, nonostante i potenziali conflitti di programmazione degli attori: Williams ha lasciato la serie appena un anno fa, per occuparsi del chiacchierato debutto a Broadway in Take Me Out, (in cui appare in alcune scene completamente nudo) e sarà anche protagonista di un’altra serie tv. Drew, ovviamente, non conferma né smentisce la teoria di un imminente addio a Meredith e un suo rimpiazzo coi Japril.

Dipende tutto dalla scelta di Ellen Pompeo e da quell’universo enorme che sono Grey’s Anatomy e ABC. Resterete con un enorme punto interrogativo del tipo: cosa faranno il prossimo anno?

Riguardo la trama dei Japril nel finale di Grey’s Anatomy 18, Drew conferma che April e Jackson saranno in ospedale nello stesso momento (“li rivedrete condividere lo schermo”) e che ci sarà anche la piccola Harriet. Inoltre a Kepner sarà chiesto di rendersi utile nell’affrontare una grave carenza nelle riserve di sangue dell’ospedale e ci sarà una decisione sconvolgente da prendere riguardo il futuro del Grey Sloan, che vede a rischio il suo rinomato programma di specializzazione. Infine ci saranno sviluppi nella storyline di Owen e i veterani, che è emersa nel finale di metà stagione. Nessuna anticipazione, invece, su quale sia la natura del rapporto tra April e Jackson nel momento in cui tornano insieme a Seattle da Boston: è chiaramente questo uno dei nodi più interessanti dell’episodio, insieme alla decisione di Meredith tra restare in città o trasferirsi con Nick. Sarah Drew conferma anche l’interesse per uno spin-off sui Japril, chiarendo però che non c’è alcuna conversazione ufficiale in corso sul progetto: per ora è solo un auspicio dei fan.

Ecco l’intervista a Sarah Drew sul finale di Grey’s Anatomy 18, con alcune scene in anteprima dall’evento di due ore in onda su ABC il 26 maggio (a giugno in Italia su Disney+).

