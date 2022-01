Incredibilmente Grey’s Anatomy 19 è stata rinnovata da ABC, con largo anticipo rispetto ai tradizionali annunci di conferma per la stagione successiva, che di solito arrivano in primavera.

Grey’s Anatomy 19, a sorpresa, viene annunciata da ABC quando siamo solo al 10 gennaio e c’è ancora tutta la seconda parte di stagione da mandare in onda. Evidentemente, nonostante i desideri di Ellen Pompeo di farla finita con Meredith Grey, gli interessi di ABC Studios e ShondaLand hanno avuto la meglio: la protagonista del medical drama aveva recentemente dichiarato di avere difficoltà a convincere i produttori a chiudere la serie, come auspica ormai da tempo, proprio perché il fatturato porta ancora il segno positivo.

E così Grey’s Anatomy 19 ha finito per essere rinnovata anche prima del previsto: evidentemente, incapace di convincere i produttori a chiudere la serie, Pompeo si è lasciata invece convincere a rinnovare il suo contratto milionario per almeno un’altra stagione (20 milioni l’anno per vestire il ruolo che ha sposato nel 2005).

Con l’annuncio di Grey’s Anatomy 19 rinnovato da ABC, viene il sospetto che si voglia ormai puntare al ventennale della serie: evidentemente si pensa di poter raggiungere 20 stagioni e battere ogni potenziale record, anche futuro, di longevità (dopo aver già superato ampiamente quello precedente di E.R. – Medici in Prima Linea). Per ora la ABC si limita a confermare l’impegno con ShondaLand per la stagione 19, annunciando che la protagonista Ellen Pompeo e la showrunner Krista Vernoff hanno firmato nuovi accordi con ABC Signature. Nonostante le tensioni con ABC dopo la cancellazione della sua prima serie Rebel, Vernoff si è detta “entusiasta di lavorare con i nostri straordinari scrittori per immaginare dove andremo da qui“, nonché “grata ai nostri partner di Disney e ABC per averci permesso di raccontare storie audaci con un impatto reale“.

A commento del rinnovo di Grey’s Anatomy 19 è intervenuta anche la creatrice della serie Shonda Rhimes, che ormai ha ceduto la direzione creativa a Vernoff:

Non potrei essere più entusiasta di poter continuare a raccontare le storie di Meredith, Bailey, Richard e di tutti gli altri medici al Grey Sloan Memorial per un’altra stagione. Questa è una vera testimonianza del fatto che Krista, del cast, della troupe e di tutti gli sceneggiatori che tengono il pubblico con il fiato sospeso settimana dopo settimana. E non sarebbe possibile senza le generazioni di fan incredibili che hanno supportato Grey’s Anatomy per così tanti anni.

Grey’s Anatomy 19, secondo ABC, “esplorerà il mondo in continua espansione della medicina moderna attraverso gli occhi degli amati che ritornano e dei nuovi personaggi“. Come dire, ormai abbiamo per le mani un classico (ancora tra i titoli più visti della rete, nonostante il costante calo di ascolti negli ultimi anni) e ce lo teniamo stretto.

