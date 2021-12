Camilla Luddington ha esordito ormai dieci anni fa in Grey’s Anatomy come Jo Wilson, giovane specializzanda di bell’aspetto rivelatasi un personaggio molto complesso, una vittima di violenza domestica oltre che un’orfana dalla storia familiare drammatica, nata da un abuso sessuale e rifiutata da sua madre. Sposata con Alex Karev, è stata lasciata quando suo marito è tornato dal primo amore Izzie. Già uscita in passato da una profonda depressione, è riuscita a risollevarsi dall’abbandono cambiando specializzazione, col passaggio ad ostetricia, e inoltre adottando da single una bambina, la piccola paziente Luna.

Camilla Luddington ha tracciato il suo bilancio del primo decennale in Grey’s Anatomy in una recente intervista ad Entertainment Tonight, in cui ha ricordato di aver inciso molto sul suo personaggio: ad esempio, ha chiesto agli sceneggiatori di approfondire il passato familiare doloroso di Jo.

Dalla stagione 17, Camilla Luddington ha sposato con entusiasmo la trama della maternità da genitore single di Jo e in generale la sua voglia di cambiamenti radicali. Il fatto che il personaggio abbia finalmente una sua famiglia, era uno dei desideri dell’attrice per il personaggio.

Questa è la mia decima stagione nello show, quindi ho voluto molte cose per Jo, come scoprire il suo passato, e una delle cose che ho sempre voluto era che avesse la sua famiglia. Sentivo che era davvero importante per lei. Quando mi hanno detto che sarebbe diventata mamma, la prima cosa che ho detto è stata: “Con chi?! Non vede nessuno. Come accadrà? All’inizio pensavo che forse avrebbe avuto un donatore. Ma quando mi hanno raccontato la storia ho pensato che fosse così bella. Ero felice che diventasse mamma, e penso che abbia davvero influenzato il suo desiderio di diventare un’ostetrica. Questa parte del suo viaggio con Luna, mi piace così tanto. È pazzesco ed è stancante, ma penso che ogni giorno trovi così tanta gioia nell’essere una mamma.

E Camilla Luddington, a proposito di fatiche da mamma, traccia anche un parallelo con la sua vita privata: proprio come Jo, anche lei ha ora un neonato che detta i ritmi delle sue giornate, dopo aver partorito nel 2020.

Sai cosa c’è di fantastico in questo? Luna ha un anno e anch’io ho un bambino di 1 anno. Durante le riprese sono così stanca perché lui sta mettendo i denti e anche lei sta mettendo i denti, quindi quello che stai vedendo è fondamentalmente la mia vita. Non hanno bisogno di farmi sembrare stanca perché arrivo come se non avessi mai dormito. Si è verificato questo parallelo (…) sono pienamente immedesimata in questa stagione. Quando interpreti un personaggio per così tanto tempo, le cose nella sua vita iniziano a essere parallele alla tua. Quando ho iniziato, uscivo con il mio attuale marito. Ora sono sposata, ho dei figli e mi sento più sicura nella mia carriera, e Jo sta eccellendo nella sua carriera e nell’avere dei figli. È come crescere con un amico. Questa è la parte sorprendente dell’esperienza, quando stai con qualcuno per così tanto tempo. Sei così coinvolto.

Camilla Luddington non ha rimpianti rispetto alla storia tra Alex e Jo, che è stata interrotta bruscamente nella stagione 16 con una lettera d’addio e le carte del divorzio senza nemmeno un confronto, a causa dell’improvviso addio al cast dell’attore Justin Chambers.

Le rotture sono davvero difficili, ma quello che mi piace di questa storia è che la vita è imprevedibile proprio in quel modo, e le persone si lasciano in continuazione, e la tua idea iniziale di come pensi che andrà la tua vita, a volte, prende una brusca svolta. Probabilmente ci sono molte persone che hanno visto quelle stagioni in cui è stata lasciata e potrebbero rivalutare ciò che è importante. Che è quello che lei ha fatto: come posso trovare la mia felicità senza questa persona? Penso che sia stata una storia importante da mostrare.

Camilla Luddington ha influito anche sul cambio di look del personaggio, che da questa stagione sfoggia una chioma bionda. Il suo desiderio di non tingersi più di castano è stato accolto dagli sceneggiatori, che hanno inserito questo cambiamento nella sceneggiatura.

Volevo cambiare. Durante la pausa dal set cambio sempre i capelli e poi devo tornare indietro. Questa volta sono diventata un po’ più bionda e pensavo: “Sento che Jo ha bisogno di un cambiamento. Ha superato il divorzio e ora ha un bambino“. Ci sono molte volte nella mia vita in cui sto attraversando stagioni diverse in cui si riflette nel mio aspetto. Potrei vestirmi in modo diverso, o potrei cambiare i miei capelli.

Ora per Jo si è aperta una nuova storyline complicata, quella che la vede interessata all’amico storico Link con occhi diversi, dopo aver scoperto della cotta di gioventù che l’ortopedico aveva per lei. Una trama che va ad intrecciarsi con quella di Amelia e Link, che saranno al centro di un duro confronto nella première invernale di Grey’s Anatomy 18.

