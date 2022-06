Può esistere Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo? Fino a qualche anno fa la risposta a questa domanda sarebbe stata un secco no. Ora invece iniziano ad esserci dei distinguo, dopo che la stessa attrice ha dichiarato di valutare l’ipotesi di una prosecuzione della serie anche in sua assenza, in modo da non interrompere una produzione che continua ad avere un certo seguito anche tra il pubblico più giovane.

Ma non tutti sono entusiasti all’idea di Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo e non si tratta solo dei fan storici del medical drama di ABC, quelli che l’hanno seguito sin dal 2005 e hanno sempre identificato lo show con la sua protagonista (ora anche produttrice esecutiva, oltre che regista di un paio di episodi).

Anche un altro volto storico della serie ha espresso riserve sulla prosecuzione di Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo. Si tratta di Jesse Williams, interprete di Jackson Avery dalla sesta alla diciassettesima stagione, recentemente tornato per un cameo nel finale di stagione di Grey’s Anatomy 18 insieme a Sara Drew. Secondo l’attore, attualmente impegnato a Broadway nell’acclamato adattamento di Take Me Out in cui appare nudo sul palco, senza la sua protagonista storica il medical diventerebbe uno spettacolo diverso da quello che è stato finora. Ecco come ha risposto ai microfoni di Access Hollywood, sul tappeto rosso dei Tony Awards, a chi gli chiedeva se la serie possa funzionare anche senza Pompeo.

Non lo so, sarebbe uno spettacolo diverso. Lei è il cuore di quello spettacolo. Lei è Grey. Quindi, è improbabile. Ma ripeto, non ci lavoro più. Quindi non importa cosa penso.

Insomma, Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo rischierebbe di snaturarsi, secondo Williams. Che sia un caso la sua dipartita dallo show proprio mentre si discute anche dell’addio alla protagonista storica? Di sicuro il finale di Grey’s Anatomy 18, in arrivo a fine giugno su Disney+, apre a scenari inediti per la prosecuzione della trama.

