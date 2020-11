Al talento di Olivia Colman non serve più alcuna presentazione, ma uno sguardo alla sua pregevole carriera riempie di meraviglia. La regina Elisabetta II della terza e quarta stagione di The Crown ha infatti alle spalle una lunga serie di progetti degni di nota, guadagnati a partire da una lunga gavetta nelle serie televisive britanniche più popolari degli anni Duemila, da Peep Show a Mr. Sloane. I primi riconoscimenti internazionali arrivano nel 2011 per la sua interpretazione nel film Tirannosauro, e nello stesso anno inizia il percorso professionale che la lega a più riprese ai capitoli principali della storia recente britannica. Interpreta infatti Carol, figlia di Margaret Thatcher, nel film The Iron Lady, per il quale Meryl Streep conquista il terzo Oscar.

Il 2014 è l’anno in cui la sua interpretazione in Broadchurch viene premiata con un British Academy Television Award. Ideata da Chris Chibnall per ITV e disponibile in Italia su Netflix, la serie in tre stagioni è ambientata nella località inglese di Broadchurd e segue le vicende dell’ispettore Alec Hardy (David Tennant) dal momento del ritrovamento sulla spiaggia del cadavere di un bambino. Ad aiutarlo nelle indagini è il sergente Ellie Miller (Olivia Colman); è così che i due scoprono che Broadchurch non è affatto la quieta cittadina costiera che tutti credevano.

La popolarità di Olivia Colman cresce ulteriormente con il successo di pubblico e critica della miniserie BBC The Night Manager, per la quale ottiene il primo Golden Globe della sua carriera. A metà fra drama e spy thriller, The Night Manager è tratta dal romanzo Il Direttore di Notte di John le Carré. La storia è quella di Jonathan Pine (Tom Hiddleston), ex soldato dell’esercito britannico diventato direttore d’albergo. Proprio nella quotidianità lavorativa si innamora, ricambiato, di un’ospite poi uccisa dal figlio di un potente politico legato al magnate Richard Roper (Hugh Laurie). Olivia Colman interpreta Angela Burr, un’agente dei servizi segreti con cui Pine entra in contatto anni dopo per incastrare Roper.

Tra il 2016 e il 2019 è l’odiosa matrigna della protagonista (Phoebe Waller-Bridge) nel fenomeno televisivo Fleabag, ruolo grazie al quale ottiene una nomination agli Emmy. Il più straordinario dei successi arriva però nel 2018 con La Favorita. Il film, scritto da Tony McNamara (The Great) e diretto da Yorgos Lanthimos, è ambientato nel 1708, ai tempi di una guerra tra Francia e Gran Bretagna. La regina Anna (Olivia Colman) è una donna di mezza età con problemi di salute, del tutto disinteressata alle sorti del regno e impegnata invece ad allevare 17 conigli, uno per ogni figlio perso. L’intimità della sovrana – e l’intera vita di corte – è ringalluzzita dalle relazioni segrete e strategiche con la consigliera Sarah Churchill (Rachel Weisz) e la cortigiana caduta in disgrazia Abigail Hill (Emma Stone), queste ultime in lotta tra loro per difendere e promuovere i rispettivi interessi.

La Favorita Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn...

La Favorita è la ciliegina sulla torta di una carriera già di tutto rispetto. Grazie al film Olivia Colman ottiene il suo secondo Golden Globe, la Coppa Volpi al Festival di Venezia, un BAFTA e un premio Oscar. Solo un anno dopo si apre il capitolo The Crown, serie originale Netflix ideata da Peter Morgan. Qui Olivia Colman raccoglie il testimone di Claire Foy e presta il volto alla regina Elisabetta, per un ruolo ricco di sfumature che le vale il terzo Golden Globe. Impegnata nella parte per la terza e la quarta stagione – disponibile in streaming dal 14 novembre –, cederà poi il posto a Imelda Staunton per la quinta e la sesta, durante le quali ci si avvicinerà gradualmente agli anni più recenti.

Gli ultimi, non meno entusiasmanti progetti futuri di Olivia Colman comprendono Becoming You, docuserie su Apple TV+ di cui è voce narrante; La Figlia Oscura, adattamento cinematografico del romanzo di Elena Ferrante; Mothering Sunday, film con Josh O’Connor e Colin Firth; The Father, film in cui recita al fianco di Anthony Hopkins e Mark Gatiss e già ampiamente lodato dalla critica.