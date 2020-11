I nostri primi duemila giorni sulla Terra plasmano ciò che saremo per il resto della vita. È questa la tesi che Becoming You, su Apple TV+ dal 13 novembre, porta avanti nei suoi primi sei episodi. La docuserie narrata da Olivia Colman – presto di ritorno sugli schermi di Netflix con la quarta stagione di The Crown – segue infatti lo sviluppo dei bambini per capire in che modo conquistino la propria identità.

La Becoming You di Apple TV+ assume i punti di vista di oltre cento bambini in ogni parte del mondo, dal Nepal al Giappone e al Borneo. Ciascun episodio offre molti spunti diversi sul modo in cui i bambini imparano a pensare, parlare e muoversi nel periodo cruciale della vita che va dalla nascita al compimento dei cinque anni. L’obiettivo è dimostrare quanto possano essere diversi i percorsi e le vicende personali, e come tuttavia ciò non intacchi il senso di umanità condivisa e comunità generato dall’esperienza universale di crescere i bambini.

Becoming You è solo una delle ambiziose docuserie commissionate da Apple TV+. Ad aprire le danze, il 18 settembre, è stata Long Way Up, prodotta e interpretata da Ewan McGregor e Charley Boorman. I due amici si ritrovano dopo più di dieci anni dalla loro ultima avventure sulle due ruote per percorrere circa 21.000 km in 100 giorni, attraversando 16 confini e 13 paesi a partire dalla città di Ushuaia, all’estremo Sud dell’America Latina. Il viaggio fa tappa in Argentina, Cile, Bolivia, Perù, Ecuador e Colombia, attraversando il Centroamerica fino al Messico, e vede coinvolti anche i registi David Alexanian e Russ Malkin, ognuno a bordo della propria Rivian elettrica.

Il 2 ottobre ha debuttato poi Tiny World, narrata da Paul Rudd. Si tratta di una docuserie in sei episodi con un punto di vista del tutto inedito sul mondo naturale, poiché esplora l’astuzia e la resilienza degli animali più piccoli esistenti sul pianeta. Questo viaggio emozionante è reso possibile dall’uso di una tecnologia fotografica innovativa, grazie alla quale si riescono a documentare, attraverso storie sorprendenti, le azioni che ogni giorno queste minuscole creature devono compiere per sopravvivere.

A seguire l’arrivo di Becoming You su Apple TV+ è invece Earth At Night In Color, un’innovativa docuserie di storia naturale narrata da Tom Hiddleston e attesa sulla piattaforma streaming di Apple il 4 dicembre. La produzione – che anche in questo caso si è servita di tecnologie fotografiche all’avanguardia – si è spostata fra sei continenti, dal circolo polare artico alle praterie africane, offrendo spunti e osservazioni senza precedenti sulla vita notturna degli animali.

A questa interessante raccolta di docuserie si aggiungono serie tv dal successo già consolidato, da Ted Lasso a Tehran, da Dickinson a Defending Jacob e The Morning Show. I nuovi abbonati ad Apple TV+ possono familiarizzare con la piattaforma sfruttando un periodo di prova gratuito di 7 giorni, in seguito al quale scatta un abbonamento dal costo mensile di 4,99€. Non ci sono vincoli, dunque è possibile interrompere e fa ripartire l’abbonamento in qualsiasi momento. Qui la nostra panoramica della piattaforma inaugurata a novembre 2019.

Questo, infine, il trailer di Becoming You, su Apple TV+ dal 13 novembre: