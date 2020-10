Un nuovo, maestoso trailer di The Crown 4 si presenta come una sintesi perfetta di ciò che sarà la nuova stagione della serie sul regno di Elisabetta II: protagonista è una Regina alle prese con i cambiamenti sociali sempre più sfidanti degli anni Ottanta, ma soprattutto assediata dal confronto non semplice con due donne, la gelida Margaret Thatcher e la fragile Diana Spencer.

Il trailer che anticipa The Crown 4 è simmetricamente diviso in due parti: si apre col confronto con la Thacher e prosegue con l’enigma Diana, per terminare con una serie di immagini che rivelano i continui contrasti interni alla Famiglia Reale sottoposta ad estenuanti drammi emotivi generati soprattutto da interessi in conflitto.

Il rapporto con la Thatcher, la Lady di Ferro della destra inglese destinata a governare per un decennio, appare sin dall’inizio percorso da una certa tensione, tanto sul piano personale quanto su quello politico: la durezza della premier, la prima donna a guidare il governo inglese, sembra quasi far emergere per contrasto un lato più umano di Elisabetta, a sua volta considerata una donna poco emotiva. I dialoghi tra i due personaggi si preannunciano già dal trailer come una delle perle di The Crown 4, complice anche il talento del premio Oscar Olivia Colman e dell’attesissima new entry Gillian Anderson nei panni della premier.

Ma a mettere alla prova l’immagine della famiglia reale e i nervi di Elisabetta in The Crown 4 c’è come sempre il tormentato Carlo (Josh O’Connor): innamorato di Camilla (Emerald Fennell) ma costretto a sposare una ragazza che sia adatta al futuro ruolo di Regina, finisce per andare a nozze con la fragile, ribelle, tenera Diana Spencer (la quasi esordiente Emma Corrin), che in questo trailer appare in tutta la sua ingenuità, priva di quelle sovrastrutture che dovrà necessariamente costruirsi una volta diventata Principessa.

A sottolineare come l’interferenza della Corona nella vita sentimentale di Carlo sia l’ennesimo errore già commesso dalla Regina in passato è Margaret (Helena Bonham Carter), la sorella minore di Elisabetta, a sua volta costretta a rinunciare all’amore della sua vita perché inammissibile per un membro dei Windsor sposare un divorziato. Mentre il principe Filippo (Tobias Menzies), pur nella sua freddezza, sarà l’unico a rendersi conto della sofferenza di Diana nell’accettare rigidi e spesso insensati protocolli.

La trama di The Crown 4 inizia sul finire degli anni Settanta, quando la regina Elisabetta e la famiglia sono impegnati a garantire la linea di successione al trono cercando la moglie giusta per il principe Carlo, ancora scapolo a trent’anni dopo una serie di storie fallite. Mentre la nazione comincia a sentire l’impatto delle politiche controverse introdotte da Margaret Thatcher, le tensioni tra questa e la regina si acuiscono quando la guerra delle Falkland, fortemente sostenuta dalla premier, innesca conflitti all’interno del Commonwealth. E nonostante la storia d’amore di Carlo con la giovane Lady Diana Spencer rappresenti l’ideale fonte di distrazione per il popolo britannico, tra le mura del palazzo la famiglia reale è sempre più divisa.

The Crown 4 debutta il 15 novembre su Netflix.