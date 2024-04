Maya Rudolph è pronta a tornare su Apple TV+ nei panni della miliardaria Molly Novak. Mercoledì 3 aprile debutta infatti in streaming la seconda stagione di Loot – Una Fortuna, commedia diretta da Alan Yang, Miguel Arteta, Angela Barnes Gomes e Kevin Bray.

I dieci nuovi episodi riprendono la storia della vita di Molly a un anno dal suo chiacchierato divorzio col miliardario magnate del settore tech John Novak (Adam Scott). Da quel momento la donna ha iniziato una nuova vita e la ritroviamo alla guida della sua organizzazione filantropica, la Wells Foundation. Tra attività benefiche e nuove amicizie, Molly è ora single convinta. Al suo fianco c’è sempre il fidato assistente Nicholas (Joel Kim Booster) che è sempre pronto a esaudire ogni suo desiderio e a prepararle un fantastico smoothie al cavolo nero corretto con gin.

La Wells Fundation è gestita con rigore da Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez), ma la sua efficienza rischia di venir meno quando incontra l’architetto Isaac (O-T Fagbenle). Howard (Ron Funches) continua a supportare l’amico Nicholas sia a lavoro che nella vita, mentre Arthur (Nat Faxon), messi finalmente da parte i propri sentimenti per Molly ha iniziato a vivere in modo più spregiudicato, sfoggiando un patetico braccialetto di pelle. Rhonda (Meagen Fay) e Ainsley (Stephanie Styles) fanno fronte comune per portare avanti gli affari della Fondazione.

Produttori esecutivi della serie Loot – Una Fortuna sono: Matt Hubbard, Alan Yang, Maya Rudolph, Natasha Lyonne, Danielle Renfrew Behrens e Dave Becky.

Continua a leggere Optimagazine