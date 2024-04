Uno dei volti celebri di Desperate Housewives torna in TV con una nuova serie. Eva Longoria sarà la protagonista di Tierra de mujeres – Intrecci di vite, che debutterà il 26 giugno sulla piattaforma di streaming di Apple TV+. I 6 episodi che compondono questo dramedy saranno rilasciati ogni mercoledì (due solo la prima settimana).

Fanno parte del cast anche Carmen Maura (Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Volver) e l’esordiente Victoria Bazúa.

La serie, creata da Ramón Campos e Gema R. Neira (ideatori anche di Alto mare, Grand Hotel e Le ragazze del centralino) insieme con Paula Fernández è basata sul romanzo La tierra de las mujeres della pluripremiata autrice Sandra Barneda. Il regista è il vincitore del premio Iris Carlos Sedes (Velvet).

La trama di Terra de mujeres ruota attorno al personaggio di Gala, una donna di New York che finisce nella bufera dopo che il marito coinvolge lei e la sua famiglia in una serie di reati finanziari, costringendola a fuggire dagli Stati Uniti insieme a sua madre e a sua figlia. Le donne, braccate dai pericolosi creditori del marito di Gala, tornano nella città spagnola da cui la madre era andata via 50 anni prima, giurando di non tornare più. Qui provano a ricominciare ma dovranno fare i conti con i pettegolezzi della piccola cittadina e dei segreti sulla loro famiglia che a poco a poco verranno a galla.

