Le novità in arrivo su Apple TV+ a ottobre 2020 seguono un’estate intensa e ricca di soddisfazioni per la piattaforma. Anzitutto è arrivato il primo Emmy Award, assegnato a Billy Crudup in quanto miglior attore non protagonista in una serie drammatica (The Morning Show). In secondo luogo, alcune fra le serie tv debuttate negli ultimi mesi hanno raccolto il favore della critica e un entusiastico sostegno da parte del pubblico (su tutte Central Park e Ted Lasso).

La prima fra le novità di ottobre è Tiny World, una docuserie con un punto di vista del tutto inedito sul mondo naturale, poiché esplora l’astuzia e la resilienza degli animali più piccoli esistenti sul pianeta. Questo viaggio emozionante è reso possibile dall’uso di una tecnologia fotografica innovativa, grazie alla quale si riescono documentare, attraverso storie sorprendenti, le azioni che ogni giorno queste minuscole creature devono compiere per sopravvivere.

La docuserie è narrata da Paul Rudd e i primi sei episodi arrivano il 2 ottobre. Tiny World è solo la prima di una serie di documentari firmati Apple e dedicati ad alcuni tra i fatti e gli esseri viventi più misteriosi; a narrare queste docuserie, disponibili nei prossimi mesi, sono Oliva Colman e Tom Hiddleston.

La novità più attesa nel catalogo Apple TV+ di ottobre è però On The Rocks, commedia scritta e diretta da Sofia Coppola. Il film è descritto come un amalgama fra un’esuberante lettera d’amore alla città di New York, la storia di un conflitto generazionale sul diverso modo in cui i figli concepiscono le relazioni rispetto ai genitori, e una divertente celebrazione delle complicazioni che legano le famiglie moderne.

La storia è quella di Laura (Rashida Jones), convinta di vivere un matrimonio felice, perlomeno finché i tardi rientri del marito Dean (Marlon Wayans) non la fanno insospettire. La minaccia, in particolare, è la nuova collega di Dean. Temendo il peggio, Laura finisce per rivolgersi all’unico uomo dal quale crede di poter essere sostenuta: l’affascinante, impulsivo padre Felix (Bill Murray), deciso ad arrivare al fondo della questione.

Inizia così il loro viaggio notturno fra i meandri della città, durante il quale i due si trascinano fra le feste della New York bene e i locali di tutta Manhattan, scoprendo infine come questa avventura serva loro a conoscersi meglio e costruire un rapporto padre-figlia decisamente più saldo. On The Rocks arriva su Apple Tv+ il 23 ottobre.

