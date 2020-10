La produzione di The Morning Show 2 può finalmente ripartire. Le riprese della seconda stagione erano iniziate lo scorso marzo ma, come molte altre serie tv, ha dovuto interrompere ogni attività a causa dello sviluppo della pandemia di Covid-19.

Al momento dello stop, la produzione aveva girato solo i primi due episodi di The Morning Show 2. “So che la stanno scrivendo, il che è da folli considerando cos’è accaduto nella prima stagione”, aveva dichiarato l’attore Mark Duplass a Deadline lo scorso agosto. “Avevano un set di copioni già pronto, poi hanno riscritto tutto per includere il movimento #MeToo. E adesso hanno un altro ampio fenomeno globale con cui avere a che fare. Non so cosa stiano facendo, ma so che lo stanno riscrivendo.”

Le riprese di The Morning Show 2 ricominceranno il 19 ottobre – Covid permettendo. Stando ai primi dettagli, ci sarà tutto (o quasi) il cast della prima stagione. Confermate quindi le protagoniste Jennifer Aniston (vincitrice di un SAG Award per il suo ruolo) e Reese Witherspoon, affiancate di nuovo da Billy Crudup (fresco di Emmy al miglior attore non protagonista), Mark Duplass, Nestor Carbonell, Bel Powley, Karen Pittman e Desean Terry.

Steve Carell sarà ancora presente nel cast. Nonostante avesse firmato un contratto annuale per restare nella serie una sola stagione, l’attore ha ancora diverse scene da girare. Unica assente è invece Gugu Mbatha-Raw per ragioni riguardanti la storyline del suo personaggio.

The Morning Show ha debuttato su Apple+ il 1° novembre 2019, ricevendo fin da subito ottimi pareri da parte di pubblico e critica. La serie è incentrata su ciò che accade nel dietro le quinte di un noto programma televisivo americano quando uno dei giornalisti (Mitch Kessler) viene licenziato perché accusato di comportamenti sessuali scorretti sul luogo di lavoro. La sua collega, Alex Levy, lotta per restare la donna di punta del programma, fino a quando gli autori decidono di affiancarle la giovane Bradley Jackson, idealista e rigorosa. Tra le due si svilupperà un’accesa rivalità, mentre lontano dai riflettori, Mitch Kessler, deve far fronte alle accuse che gli sono state rivolte.

Composta da dieci episodi, la prima stagione di The Morning Show è disponibile su Apple+.