Dal 12 aprile Michael Douglas sarà Benjamin Franklin su Apple Tv. L’attore 79enne vincitore di due Oscar, 4 Golden Globe, un Premio BAFTA e un Premio Emmy sarà il protagonista della serie TV Franklin, nella quale da scienziato e uomo politico sarà chiamato a vedersela con spie britanniche, informatori francesi e colleghi ostili. Dopo l’uscita dei primi tre episodi, i restanti 5 saranno pubblicati a cadenza settimanale.

La serie in otto episodi è ispirata al libro “A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America” di Stacy Schiff, vincitrice del premio Pulitzer.

La trama racconta la “missione segreta” che Benjamin Franklin, all’epoca 70enne, dovette sostenere in Francia per convincere il Re a sostenere un “esperimento democratico”, fondamentale per vincere la Guerra d’Indipendenza.

Nel 1776 Franklin era famosissimo in tutto il mondo per i suoi esperimenti sull’elettricità. Notorietà che gli fu utilissima in ambito diplomatico e gli consentì di concludere l’alleanza franco-americana del 1778 e contribuire alla stipula del trattato di pace con la Gran Bretagna del 1783.

Oltre a Michael Duglas gli interpreti e i personaggi principali di Franklin sono:

Noah Jupe – Temple Franklin

Thibault de Montalembert – Comte de Vergennes

Daniel Mays – Edward Bancroft

Ludivine Sagnier – Madame Brillon

Eddie Marsan – John Adams,

Assaad Bouab – Beaumarchais

Jeanne Balibar – Madame Helvetius

Theodore Pellerin – Marchese de Lafayette

La serie è scritta e prodotta da Kirk Ellis e Howard Korder. La regia è affidata a Tim Van Patten, noto per Boardwalk Empire e Il Trono di Spade, vincitore di un Emmy e di un DGA Award, che è anche executive.

