Arrivata in concomitanza al lancio di Apple TV+, la dramedy – volutamente – anacronistica sull’adolescenza di Emily Dickinson ha conquistato in fretta l’affetto del pubblico e il rinnovo per una seconda stagione. Ora, a poco meno di un anno dal debutto e in un periodo di crudeli sforbiciate alle produzioni più disparate, la serie segna una nuova vittoria: Dickinson 3 si farà.

Il rinnovo per la terza stagione coincide con il rilascio del primo teaser trailer di Dickinson 2 e l’annuncio dell’arrivo dei nuovi episodi, attesi su Apple TV+ l’8 gennaio 2021. La serie scritta e prodotta da Alena Smith vede il ritorno di Hailee Steinfeld nei panni di una Emily Dickinson ancora in cerca di una forma di manifestazione compiuta della sua passione. All’avvio della seconda stagione la giovane si vede allontanata dalla quotidianità riservata e dimessa cui è stata costretta fino a quel momento, ma ritrovarsi esposta agli occhi di un potenziale pubblico la costringe a riflettere sui possibili pericoli della fama per una donna del tempo.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale La nostra Fire TV Stick più venduta, ora con il telecomando vocale...

I dispositivi Fire TV Stick hanno molto più spazio di archiviazione...

Dickinson 2 riunisce il cast principale già al lavoro nella prima stagione. Hailee Steinfeld è affiancata da Jane Krakowski (Emily Norcross Dickinson), Anna Baryshnikov (Lavinia Dickinson), Ella Hunt (Sue Gilbert), Toby Huss (Edward Dickinson) e Adrian Blake Enscoe (Austin Dickinson), mentre per il rapper Wiz Khalifa è previsto il ritorno nel ruolo della Morte. Nel cast della seconda stagione figurano inoltre numerose guest star: Finn Jones (Sam Bowles), Pico Alexander (Ship), Nick Kroll (Edgar Allan Poe), Timothy Simons (Frederick Law Olmsted), Ayo Edebiri (Hattie), Will Pullen (Nessuno).

La buona notizia per i fan della serie – e gli abbonati Apple TV+ in generale – è che l’annualità gratuita garantita a chiunque abbia acquistato un dispositivo Apple da settembre 2019 verrà estesa di tre mesi. Ciò significa che gli abbonamenti gratuiti in scadenza tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 rimarranno attivi fino a febbraio 2021, e solo da quel momento – nel caso non si disdica – verrà addebitato l’importo mensile di €4,99.