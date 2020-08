Cosa guardare su Apple TV+ a settembre, in arrivo le serie tv Long Way Up e Tehran

Se agosto è stato il mese di Ted Lasso – per una parte della critica statunitense la più spassosa serie comedy della piattaforma e già rinnovata per una seconda stagione –, le novità in arrivo su Apple TV+ a settembre 2020 riportano il focus su drama e docuserie, due generi ai quali la stessa Apple ha contribuito più che dignitosamente con The Morning Show, Visible e svariati altri titoli.

La prima data utile in calendario è il 18 settembre, giorno di debutto dei primi tre episodi di Long Way Up, una sorta di diario della motocicletta prodotto e interpretato da Ewan McGregor e Charley Boorman. I due amici si ritrovano dopo più di dieci anni dalla loro ultima avventure sulle due ruote per percorrere circa 21.000 km in 100 giorni, attraversando 16 confini e 13 paesi a partire dalla città di Ushuaia, all’estremo Sud dell’America Latina.

In Long Way Up Ewan e Charley compiono un viaggio epico fra paesaggi gloriosi e perlopiù incontaminati dell’America meridionale e centrale, sfruttando la tecnologia al servizio delle loro Harley-Davidson LiveWires elettriche per contribuire alla sostenibilità del pianeta. Il viaggio fa tappa in Argentina, Cile, Bolivia, Perù, Ecuador e Colombia, attraversando il Centroamerica fino al Messico, e vede coinvolti anche i registi David Alexanian e Russ Malkin, ognuno a bordo della propria Rivian elettrica.

È atteso invece il 25 settembre il debutto di Tehran su Apple TV+. La serie, prodotta da Apple insieme a Cineflix Rights e la rete israeliana Kan 11, è creata da Moshe Zonder, sceneggiatore della hit Netflix Fauda. Si tratta di uno spy thriller in otto episodi – disponibili settimanalmente – incentrato sulle adrenaliniche vicende di un’agente del Mossad, inviata in missione sotto copertura a Teheran e per questo costretta a uno stato di perenne, latente pericolo. Il cast di Tehran comprende Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi, Liraz Charhi e Mensahe Noy.

I nuovi abbonati ad Apple TV+ possono familiarizzare con la piattaforma sfruttando un periodo di prova gratuito di 7 giorni, in seguito ai quali scatta un costo mensile di 4,99€.

Il catalogo di contenuti della piattaforma comprende svariati titoli di discreto successo, da Dickinson con Hailee Steinfeld a The Morning Show con Jennifer Aniston, Steve Carell e Reese Witherspoon, da Servant di M. Night Shyamalan a Truth Be Told con Octavia Spencer e Aaron Paul.