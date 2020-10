Da qualche settimana ormai tra i fan della serie si è diffusa la convinzione che qualcuno morirà in Grey’s Anatomy 17 e in particolare uno dei medici dell’ospedale. In attesa del debutto della nuova stagione su ABC a novembre, e solo successivamente in Italia, si rincorrono voci insistenti sul fatto che qualche volto storico o meno storico della serie ci rimetterà la pelle. Ma su cosa è basata questa convinzione e quanto è attendibile? Proviamo a fare chiarezza su questo punto.

Qualcuno morirà in Grey’s Anatomy 17?

Questa previsione in realtà non è basata su dichiarazioni recenti da parte della showrunner della serie Krista Vernoff, della creatrice Shonda Rhimes o di attori del cast, ma è frutto semplicemente di alcuni indizi che sembrano portare nella direzione di un evento tragico in arrivo i nuovi episodi. E non è sempre detto che più indizi facciano una prova, soprattutto nel surreale mondo di Grey’s Anatomy, che ora si appresta anche ad affrontare la pandemia da Coronavirus.

La tesi sull’ennesimo addio al cast in Grey’s Anatomy 17

L’ipotesi che qualcuno morirà in Grey’s Anatomy 17 è basata per lo più sul fatto che il finale della sedicesima stagione avrebbe dovuto prevedere proprio un enorme cliffhanger con un medico in pericolo di vita: a farlo capire chiaramente, la scorsa primavera, è stata la showrunner Krista Vernoff, che parlando a TvLine ha spiegato come il finale originariamente previsto – e poi tagliato a causa della pandemia che ha ridotto il numero di episodi da 25 a 21 – contenesse un evento decisamente tragico, un’esplosione che avrebbe riguardato anche i medici del Grey Sloan Memorial Hospital oltre che i pompieri della Stazione 19. Senza svelare chi sarebbe stato in pericolo di vita, la Vernoff ha fatto capire che il pubblico di Grey’s Anatomy, se la stagione fosse proseguita regolarmente fino al 24° episodio, avrebbe palpitato per uno dei suoi protagonisti.

La morte tragica sarà recuperata in Grey’s Anatomy 17?

Il fatto che ci fosse qualcuno in pericolo di vita nel finale di Grey’s Anatomy 16 inizialmente previsto dagli sceneggiatori non vuoi dire che la trama sarà recuperata necessariamente nella stagione 17. Come già spiegato Krista Vernoff parlando di Grey’s Anatomy 17, infatti, alcuni elementi della sceneggiatura degli episodi rimasti inediti saranno recuperati, ma la trama della nuova stagione è stata in gran parte riscritta, anche perché è stato necessario includervi il tema della pandemia da Coronavirus. Come già anticipato, Grey’s Anatomy 17 sarà divisa in due filoni temporali, uno pre-Covid che mostrerà cosa è successo dopo il finale della sedicesima stagione e l’altro in piena pandemia con i medici impegnati nella lotta frontale al virus. Non è detto che quella potenziale morte prevista per la stagione 16 avvenga nei nuovi episodi della stagione 17. Perlomeno non ve ne è certezza finora.

L’assenza di morti tra i medici di Grey’s Anatomy nelle ultime stagioni

È anche vero che negli ultimi anni Grey’s Anatomy non ha più avuto morti tragiche tra i suoi medici: quando alcuni personaggi storici sono stati eliminati dalla serie come quelli di Callie Torres, Arizona Robbins ed April Kepner, si è scelto di farli uscire di scena semplicemente allontanandosi dall’ospedale o dalla città. Lo stesso è avvenuto con Alex Karev: quando Justin Chambers ha deciso di lasciare la serie a metà stagione, improvvisamente, gli sceneggiatori hanno preferito farlo ricongiungere col primo amore Izzie, piuttosto che lasciarlo morire in modo tragico. Questa mancanza di eventi luttuosi in Grey’s Anatomy – ormai dai tempi dell’undicesima stagione col caso Derek – è del tutto inusuale e anche questo ha spinto molte persone a pensare che la diciassettesima stagione interrompa questa felice scia di addii senza spargimenti di sangue.

Il trailer di Grey’s Anatomy 17

Ad alimentare il dubbio che qualcuno morirà in Grey’s Anatomy 17 c’è anche il trailer che parla di un finale scioccante per la première speciale di due ore in onda il 12 novembre su ABC, dopo il primo episodio di Station 19 4 con cui viene realizzato l’ennesimo crossover. Tutta la clip ha un’ambientazione quasi apocalittica e sembra preludere al fatto che qualcuno risulterà in pericolo già all’inizio della stagione, ma chi?

Chi potrebbe morire in Grey’s Anatomy 17?

Tra i papabili per un eventuale morte in Grey’s Anatomy 17 ci sono diversi medici: in primis Andrew DeLuca, protagonista di un crollo emotivo nel finale della sedicesima stagione a causa dei suoi problemi psichiatrici (ad indurre il sospetto che possa essere un personaggio a rischio ci sono stati anche alcuni post dell’attore Giacomo Gianniotti che parlava di delusioni cocenti), ma una volta che è stato pubblicato il trailer di Grey’s Anatomy 17 in molti hanno puntato anche su Miranda Bailey. Si tratta di uno dei pochi personaggi della prima ora rimasti nella serie, insieme a quelli di Meredith e Richard, quindi sarebbe davvero un’enorme perdita per il fandom di Grey’s Anatomy, già duramente provato dall’addio ad Alex Karev avvenuto, peraltro, con n episodio in cui l’attore non è nemmeno apparso in scena. Altri papabili morti sono da escludere: Meredith è intoccabile, senza di lei non esiste la serie, Amelia e Teddy sono neomamme e sarebbe sadico eliminarle proprio ora, Owen sarà il principale responsabile della lotta al Coronavirus in corsia a causa della sua esperienza di medico di guerra, mentre il personaggio di Maggie (che sembra essere particolarmente benvoluto dagli sceneggiatori ma molto meno dal pubblico) vivrà una storia d’amore con una new entry e quello di Richard dovrebbe essere salvo dopo il pericolo corso nella sedicesima stagione. Restano in lizza, tra i personaggi di più lungo corso, proprio Miranda e DeLuca. Quest’ultimo, però, dovrebbe essere ancora protagonista del triangolo amoroso con Meredith e Cormac Hayes, il che riduce fortemente le possibilità che possa morire.

Grey’s Anatomy 17 al via dal 12 novembre

Molto probabilmente non ne sapremo di più fino al 12 novembre, quando ABC trasmetterà il primo episodio di Station 19 4 seguito dalla speciale première di due ore di Grey’s Anatomy 17. La serie non ha ancora una programmazione italiana, ma potrebbe arrivare su Fox entro dicembre.