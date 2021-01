Dopo una lunga pausa da novembre a fine gennaio, sono ricominciate le riprese dei nuovi episodi di Grey’s Anatomy 17 attesi a marzo su ABC negli Stati Uniti e poco dopo anche in Italia, in anteprima assoluta su Fox.

Gli attori sono rientrati sul set a Los Angeles, con una settimana di ritardo rispetto al previsto, per girare la seconda parte di stagione, che stando a quanto stabilito da ABC finora dovrebbe essere composta da ulteriori 10 nuovi episodi di Grey’s Anatomy 17. Questi vanno ad aggiungersi ai 6 della prima parte, per un totale di 16 episodi in luogo dei 25 inizialmente previsti. Una riduzione dovuta alle difficoltà causate dai protocolli anti-Covid che rendono più costoso e complesso rispettare i ritmi di produzione standard.

Alcuni attori hanno divulgato le prime immagini dal set dei nuovi episodi di Grey’s Anatomy 17: l’attore italo-canadese Giacomo Gianniotti ha fatto sapere di essere impegnato nel girare la scena in cui il suo personaggio, lo specializzando Andrew De Luca affetto da problemi di salute mentale, deve affrontare il suo primo intervento chirurgico da strutturato.

Nelle stesse ore anche l’attrice Caterina Scorsone, interprete del neurochirurgo Amelia Shepherd, ha pubblicato un’immagine per annunciare il suo ritorno sul set dei nuovi episodi di Grey’s Anatomy 17.

I nuovi episodi di Grey’s Anatomy 17 ripartiranno dalla difficile situazione in cui la protagonista Meredith Grey, contagiata dal Covid-19, è venuta a trovarsi nel finale di metà stagione ancora inedito in Italia (qui la nostra recensione). Lo scorso dicembre i produttori esecutivi Andy Reaser e Meg Marinis, parlando a ETOnline, hanno lasciato intendere che Meredith non ne uscirà senza dover combattere.

Volevamo essere il più realistici possibile sulla nostra rappresentazione del virus e dei pericoli che pone. Non è qualcosa che prendiamo alla leggera e non vogliamo che Meredith esca da questo guaio troppo facilmente. Il virus colpisce tutti ed è implacabile. Quindi, ci vorrà implacabilità per combatterlo. Non sappiamo cosa succederà. Ma, se Meredith prende in mano la situazione, speriamo che combatterà.

I nuovi episodi di Grey’s Anatomy 17 saranno in onda dal 18 marzo su ABC e successivamente su Fox, canale 112 di Sky in Italia.