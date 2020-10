Con una serie di episodi di Grey’s Anatomy 17 dedicati alla pandemia da Covid-19, la nuova stagione del medical drama più longevo della storia della televisione si prepara ad entrare a gamba tesa nell’attualità: non uno o pochi capitoli dedicati all’emergenza Coronavirus, ma una trama “radicata nella stagione“, afferma la showrunner Krista Vernoff.

Il fatto che la pandemia sia ancora in corso in tutto il mondo, con gli Stati Uniti primo paese per numero di contagi, fa sì che il Coronavirus rimarrà un argomento da trattare in pianta stabile nel corso della stagione: gli sceneggiatori avevano in mente di dedicarvi qualche episodio di Grey’s Anatomy 17 nella speranza che potesse bastare a raccontare l’inizio e la fine di un’emergenza, ma visto che si è scelto di imboccare la strada del racconto dell’attualità bisognerà continuare ad oltranza.

La showrunner di Grey’s Anatomy 17 – e del suo spin-off Station 19 che pure tratterà la pandemia nella quarta stagione – Krista Vernoff ha spiegato che ci sarà ampio spazio per il dramma del Coronavirus e il suo impatto sul sistema sanitario americano nei nuovi episodi della serie, attualmente in produzione a Los Angeles.

Penso che quando il mondo è entrato in quarantena tutti noi speravamo che sarebbe stato per un episodio o forse per due parti. Ma eccoci qui sei mesi dopo, ancora non autorizzati ad abbracciare i nostri genitori. Quindi sarà un tema radicato nella stagione.

Non a caso, la prima still da Grey’s Anatomy 17 è una foto che ritrae la protagonista Meredith Grey bardata con tutti i dispositivi di sicurezza personali necessari ad avere a che fare con pazienti Covid.

Inoltre, rivela Entertainment Weekly, Grey’s Anatomy 17 vedrà scorrere la sua trama su due linee temporali, una che ripartirà subito dopo gli eventi del finale della sedicesima stagione, riprendendone le storyline principali, e una che si svolgerà in piena pandemia, un paio di settimane dopo l’esplosione dell’emergenza COVID negli Stati Uniti.

Come aveva già anticipato l’attore Giacomo Gianniotti, dunque, all’inizio di Grey’s Anatomy 17 ci sarà un salto temporale che proietterà i medici nel pieno dell’epidemia da Covid-19, ma un’altra linea temporale mostrerà cosa è successo dopo la nascita del figlio di Amelia, l’operazione di Richard, la crisi di DeLuca e il matrimonio saltato tra Owen e Teddy.

Il debutto con una première speciale di due ore è previsto il 12 novembre negli Stati Uniti su ABC, mentre non c’è ancora una data per l’arrivo di Grey’s Anatomy 17 in Italia su Fox. Attualmente le stagioni dalla prima alla quindicesima (che arriva il 5 ottobre) sono disponibili su Amazon Prime Video, mentre dalla prima alla sedicesima sono su NowTv.