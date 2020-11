Da quando sono state annunciate tante guest star di ritorno nella nuova stagione, qualcuno si è chiesto se tornerà anche Alex in Grey’s Anatomy 17. Il personaggio di Karev è uscito di scena nel sedicesimo episodio della stagione precedente, con un’improbabile reunion col suo primo amore Izzie, che nel frattempo ha avuto da embrioni in provetta due gemelli figli di Alex.

La trovata molto forzata e anche poco fantasiosa (qui la nostra recensione) si è resa necessaria quando l’attore Justin Chambers ha deciso di lasciare bruscamente la serie a metà stagione, all’inizio di quest’anno. Proprio il modo in cui è avvenuto il divorzio tra Chambers e la ShondaLand sembra non deporre a favore dell’idea di un’apparizione di Alex Grey’s Anatomy 17 nel corso della stagione, al via dal 24 novembre su Fox con guest star Patrick Dempsey nel ruolo di Derek.

Nonostante siano stati annunciati diversi ritorni di ex star della serie per questa stagione dedicata ai medici e ai sanitari impegnati contro il Covid-19, la partecipazione di Chambers sembra la meno probabile. L’attore ha deciso di interrompere la sua partecipazione alla serie a metà della sedicesima stagione e non è nemmeno apparso nell’episodio d’addio, costringendo gli sceneggiatori a optare per una trama che non prevedesse una sua interpretazione.

Difficile pensare che nel frattempo i rapporti tra l’attore e la produzione siano migliorati al punto da rivedere Alex in Grey’s Anatomy 17 tra i sogni di una Meredith malata di Covid. Il database IMDb ha aggiornato al 2020 le partecipazioni di molti ex volti della serie, lasciando intendere quali attori appariranno come guest star in questa stagione: anche il nome di Chambers è aggiornato al 2020, ma potrebbe semplicemente riferirsi al fatto che la trama ha previsto il suo personaggio fino al sedicesimo episodio di Grey’s Anatomy 16.

Al momento nessun altro indizio sembra far propendere per un ritorno di Alex Grey’s Anatomy 17, visto che anche gli altri personaggi a lui più legati – Jo e Meredith su tutti – stanno andando avanti dopo aver accettato la sua dipartita.

Inoltre nel terzo episodio della nuova stagione Meredith ha cambiato la persona di riferimento del suo testamento biologico, affidando a Richard la scelta di decidere se staccare la spina in caso di sua morte celebrale: si trattava dell’ultimo dettaglio che la legava ancora ad Alex in Grey’s Anatomy 17 e anche quello è stato modificato in modo tale da non prevedere il ritorno del personaggio a Seattle.