Basta un rapido sguardo al catalogo delle nuove serie tv su Sky a novembre 2020 per gioire del ritorno di alcuni dei titoli più popolari degli ultimi anni. Ad aprire le danze è però una grande novità, Romulus, attesa su Sky Atlantic il 6 novembre. Si tratta di un dramma storico firmato da Matteo Rovere, recitato in latino arcaico e concepito per raccontare in modo inedito la storia epica della nascita di Roma. L’ambientazione è il Lazio dell’VIII secolo a.C., in cui a incidere su una realtà primitiva e brutale è il potere della natura e degli dei. Gli eventi sono osservati dai punti di vista di tre ragazzi: Yemos (Andrea Arcangeli), principe di Alba; Wiros (Francesco di Napoli), ragazzo orfano e schiavo; Ilia (Marianna Fontana), giovane vestale. Coincide con l’arrivo su Sky Atlantic e NOW TV la pubblicazione di Romulus: Il Sangue della Lupa e Romulus: La Regina delle Battaglie, i primi due volumi della trilogia di romanzi collegata alla serie tv.

Il 16 novembre debutta poi su Sky Atlantic la quarta stagione di Fargo, pronta a indagare le origini del peccato capitale d’America, ossia lo sfruttamento della manodopera a basso costo. Il nuovo capitolo della serie antologica è ambientato negli Stati Uniti degli anni ’50 e osserva fatti e misfatti di due famiglie criminali di Kansas City, giunte a una pace fragile e non convenzionale nella corsa al sogno americano. I Cannon e I Fadda decidono infatti di scambiarsi i rispettivi figli più giovani, crescendoli come se fossero i propri. Nel cast della serie figurano tra gli altri Chris Rock, Ben Whishaw, Jessie Buckley, Francesco Acquaroli e Salvatore Esposito.

Tra le nuove serie tv su Sky a novembre, si ha notizia del ritorno di Grey’s Anatomy su Fox dal 24 del mese con gli episodi della stagione 17. Secondo quanto emerso dalle prime anticipazioni, la serie intende dedicare ampio spazio alla pandemia di Coronavirus e al suo impatto sul sistema sanitario americano, a partire da un salto temporale di alcuni mesi. Ulteriori possibili sviluppi sono suggeriti dal susseguirsi di indiscrezioni e dal’arrivo dei primi video promozionali.

Il 24 novembre suggerisce inoltre il debutto della quinta stagione di This Is Us su Fox. Secondo le indicazioni date dallo showrunner della serie, gli eventi dei nuovi episodi sono destinati a venire influenzati dalle conseguenze dello scorso finale. In particolare, si prevede di focalizzare la narrazione sullo scontro tra Kevin e Randall e sul lungo lavoro da fare perché sia anche solo valutabile una possibile riconciliazione tra i due. Tra le parole chiave della stagione, secondo il creatore Fogelman, restano comunque nascita e rinascita.

Le novità Sky del mese si concludono con la terza stagione di Riviera, su Sky Atlantic dal 25 novembre. Questa nuova tornata di episodi, definita dai produttori la più ambiziosa concepita finora, vede l’affermazione di Georgina nel mondo dell’arte a livello internazionale, in cui si è reinventata come Georgina Ryland. A favorirne il successo è un ruolo ambiguo e la nuova alleanza con il carismatico Gabriel Hirsch (Rupert Graves).

Queste, infine, le serie tv disponibili on demand su Sky e NOW TV: Our Cartoon President (3 stagioni, dal 3 novembre); The Brink (dal 4 novembre); Tell Me You Love Me (dall’11 novembre); Show Me a Hero (dall’11 novembre); Togetherness (2 stagioni, dall’11 novembre); The Passion (dal 18 novembre); Vice Principal (2 stagioni, dal 18 novembre); High Maintenance (4 stagioni, dal 26 novembre).