Dopo l’addio ad Alex in Grey’s Anatomy, il personaggio di Jo ha dovuto affrontare l’ennesima batosta dopo una depressione profonda: già provata dal suo passato di homeless, dal matrimonio con un marito violento e dalla scoperta di essere nata da uno stupro, la Wilson è stata abbandonata dal suo uomo, che ha scoperto di avere dei figli con la sua prima moglie.

L’uscita di scena di Alex in Grey’s Anatomy è avvenuta senza un confronto, per via epistolare, a causa del repentino addio di Justin Chambers al cast. Ma ora per Camilla Luddington, interprete di Jo Wilson, il suo personaggio merita di voltare pagina senza guardare più al passato.

In una recente intervista a Good Housekeeping, l’attrice inglese ormai californiana d’adozione auspica che nel futuro della serie Jo possa creare una famiglia a prescindere dal dolore per il fallimento del suo matrimonio. E per questo spera che il capitolo Alex in Grey’s Anatomy sia definitivamente chiuso, anche perché un eventuale ritorno di Karev a Seattle vorrebbe dire affrontare per la seconda volta il ritorno di un ex marito che ha distrutto la vita di Jo, dopo quello del violento Paul Stadler.

Per quanto mi riguarda, non so se vorrei che un altro suo ex marito si presentasse di nuovo. Sento come se facessi il tifo perché Jo riesca ad andare avanti e a trovare il suo vero amore, la sua persona. Voglio davvero che Jo abbia una famiglia. Penso che sia qualcosa che desidera ardentemente, qualcosa di cui ama l’idea. Quindi mi piacerebbe vederla felice con un partner, chiunque sia… e magari con dei bambini.

Sembra ormai abbastanza chiaro, dopo i primi 6 episodi, come Jo stia superando la delusione per Alex in Grey’s Anatomy 17 anche grazie ad un rapporto ancora indefinito con Jackson. La Luddington auspica che per un po’ la sua Jo stia da sola, ma in fin dei conti spera solo che il suo personaggio trovi la felicità che merita dopo tante tragedie, quale che sia la persona che la farà stare bene.

Vivo e respiro questo personaggio e voglio solo che sia felice. Quindi se lo sarà con Jackson Avery, che sia con Jackson Avery. Se lo sarà con qualcun altro, che sia con qualcuno altro.

Per ora, Jo sembra aver fatto una scelta radicale: lasciare la chirurgia per intraprendere una specializzazione in neonatologia, una decisione arrivata sull’onda emotiva della devastazione portata dal Covid in ospedale.