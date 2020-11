Grey’s Anatomy va in pausa a sole due settimane del debutto della diciassettesima stagione. Nulla di inconsueto, però: lo stop temporaneo non è dovuto alla pandemia o a problemi di produzione, ma riguarda semplicemente la programmazione televisiva, che si adegua al calendario festivo americnao.

Grey’s Anatomy va in pausa dopo il 3° episodio

Come sempre accade in occasione della festa del Ringraziamento negli Stati Uniti, infatti, i palinsesti vengono modificati e di conseguenza Grey’s Anatomy va in pausa per una settimana: il 26 novembre ABC non trasmetterà il quarto episodio della stagione. Come il medical drama, quasi tutte le altre serie vanno in soffitta in occasione di quella che è la festività forse più sentita dagli americani, insieme al 4 luglio.

Grey’s Anatomy va in pausa il 26 novembre

Ogni anno la programmazione viene interrotta durante la settimana del Ringraziamento, ma c’è di buono che stavolta la serie tornerà in onda molto prima rispetto all’anno scorso: nel 2019, infatti, Grey’s Anatomy 16 andò in pausa per il ringraziamento e riparti direttamente a marzo 2020, mentre stavolta lo stop durerà soltanto una settimana. In quel lasso di tempo, intervenne l’annuncio dell’addio di Justin Chambers al cast, ennesima perdita di un volto storico per la serie.

Grey’s Anatomy va in pausa e torna a dicembre

Il quarto episodio di Grey’s Anatomy 17 andrà in onda giovedì 3 dicembre su ABC, come sempre dopo un episodio del suo spin-of Station 19. Ecco la trama e il promo dell’episodio, dal titolo You’ll Never Walk Alone:

Owen affronta una diagnosi medica più sfidante più di quanto immaginasse. Nel frattempo, Koracick inizia a dare di matto e Maggie dà un’occhiata nemmeno tanto velata al passato di Winston

Intanto ABC ha diffuso anche la sinossi del quinto episodio, che trasmetterà il 10 dicembre, dal titolo Fight the Power.

Bailey va nel panico quando sente che c’è stata un’ondata di casi di COVID-19, poiché ha dei cari in una residenza assistita. Nel frattempo, Jackson e Richard si alleano contro Catherine per insegnarle una lezione, e Teddy continua a cercare di riparare le sue relazioni logorate. Dopo un intenso intervento chirurgico, Jo è incerta sul suo futuro.

Grey’s Anatomy va in pausa anche in Italia?

In Italia, invece, la programmazione è partita lo scorso 24 novembre con il doppio episodio della première di stagione e proseguirà regolarmente con un episodio a settimana ogni martedì su Fox. Non è ancora chiaro se alla settimana di pausa nella programmazione americana seguirà anche una sospensione in Italia.