Grey’s Anatomy 17, il triangolo amoroso per Meredith continuerà, col dilemma Andrew DeLuca o Cormac Hayes

Se c’è una trama destinata a continuare anche in Grey’s Anatomy 17, questa è quella che riguarda Meredith Grey, Andrew DeLuca e Cormac Hayes: la protagonista del medical drama e i due medici con cui ha ormai una chiara e differente affinità saranno ancora al centro di un tira e molla nei prossimi episodi della serie.

Qualcosa di certamente già visto in passato – e tante volte – in Grey’s Anatomy: dal triangolo Meredith-Derek-Addison a quello Cristina-Owen-Teddy passando per il più recente Owen-Amelia-Teddy e tanti altri, gli incroci sentimentali non sono mai mancati nella serie, seppure con relazioni di diverse intensità.

La stessa Meredith, appena una stagione fa, sembrava destinata a dividersi tra l’attrazione per l’inesperto DeLuca e il brillante Link, poi finito a mettere su famiglia con Amelia. La relazione tra la Grey e lo specializzando siciliano è maturata e poi naufragata sotto il peso della vicenda giudiziaria della protagonista che ha perfino portato in carcere DeLuca, ma soprattutto della distanza tra i due in termini di esperienza di vita, obiettivi personali e stima reciproca. A complicare le cose è arrivato il “regalo” inviato da Cristina: direttamente dalla sua clinica Svizzera, è apparso a Seattle “McWidow”, l’ombroso vedovo Cormac Hayes che ha preso il posto di Alex Karev a capo del reparto di pediatria e che secondo la Yang sarebbe perfetto come compagno per Meredith.

A quanto pare, il dilemma si riproporrà in Grey’s Anatomy 17, come ha confermato la showrunner Krista Vernoff a TvLine, dicendosi entusiasta del risultato di questa trama finora.

Con quella storia sono al punto in cui non so per chi faccio il tifo. Non so se penso che DeLuca stia raggiungendo un livello di oscurità, tortuosità e esperienza di vita che lo rende in qualche modo un partner abbastanza maturo per Meredith. O se tutto ciò che Hayes ha passato nella sua vita lo rende già tale. Sono felice di avere un tale enigma.

Il merito del crescendo di questo filone amoroso, secondo la Vernoff, è da attribuire agli interpreti dei personaggi di DeLuca e Hayes, l’italo-canadese Giacomo Gianniotti e l’americano Richard Flood (marito dell’attrice Gabriella Pession). Il loro impegno nel caratterizzare i personaggi in scena avrebbe giovato al classico meccanismo del triangolo sentimentale rendendolo interessante e non scontato.

Penso che sia Giacomo che Richard siano emersi così magnificamente in occasione di questo racconto. Scrivi una sceneggiatura e pensi che sia una cosa e poi la vedi girata e montata e diventa qualcosa di completamente diverso…

Se nel cuore della protagonista la spunterà il giovane e tormentato specializzando con problemi di salute mentale o il fascinoso nuovo chirurgo pediatrico, non è ancora chiaro nemmeno alla capo-sceneggiatrice di Grey’s Anatomy 17: “Onestamente non so come andrà a finire” ha concluso la Vernoff, che evidentemente ha ancora in mente di esplorare il triangolo amoroso nella diciassettesima stagione in arrivo a settembre. Già a maggio si metterà mano alla sceneggiatura dei nuovi episodi, che potrebbe anche includere il racconto della pandemia di Coronavirus.