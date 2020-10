Il nuovo promo di Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4 aggiunge qualche frame inedito alle anticipazioni della speciale première di stagione del 12 novembre, che per quanto riguarda il medical drama sarà composto da 2 episodi.

Entrambi gli episodi di Grey’s Anatomy 17 andranno in onda su ABC come parte di un evento crossover con lo spin-off Station 19, giunto alla sua quarta stagione, per una serata speciale della durata complessiva di 3 ore.

Il nuovo promo è composto perlopiù da immagini inedite che calano lo spettatore nella realtà della pandemia, che sarà al centro degli episodi delle nuove stagioni di Grey’s Anatomy 17 e Station 19.

Per quanto riguarda gli episodi di Grey’s Anatomy 17, intitolati All Tomorrow’s Parties e The Center Won’t Hold, il promo mostra principalmente i medici alle prese con pazienti Covid: la trama della nuova stagione sarà divisa su due linee temporali, una pre-Coronavirus e l’altra ambientata nel mezzo della pandemia, ma il promo sembra mostrare solo quest’ultima.

Se tutti i medici sono provati dal lavoro segnato dall’emergenza contagi, bardati con maschere, tute ed altri dispositivi di protezione personale, non mancano anche i confronti personali: quello tra Teddy e Owen, in particolare, sarà al centro della première di Grey’s Anatomy 17. Il matrimonio saltato tra i due dopo la scoperta del tradimento della sposa con Koracick, d’altronde, era stato il grande colpo di scena del finale anticipato della sedicesima stagione. Amelia e Link, invece, si godono la nascita del loro primo figlio, di cui sarà svelato il nome, mentre il capo Bailey e l’ex capo Webber devono fronteggiare una situazione mai vissuta prima nel loro ospedale.

Il promo anticipa anche che ci sarà uno scioccante e strabiliante finale per l’evento crossover, che potrebbe anche voler dire la perdita di uno dei personaggi delle due serie. Ecco le immagini della première di Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4.

Le nuove stagioni delle due serie ShondaLand di ABC non hanno ancora una programmazione italiana su Fox.