L’arrivo di Anthony Hill in Grey’s Anatomy 17 come volto regolare nei nuovi episodi, annunciato quest’estate, è una delle poche novità in termini di cast per la nuova stagione del medical drama.

L’attore tornerà ad interpretare in Grey’s Anatomy 17 Winston Ndugu, personaggio già visto nella sedicesima stagione come guest star dell’episodio numero 19. Chirurgo cardiotoracico presso il Tufts Medical Center, dove si è formato lavorando nell’équipe di Maggie, è da sempre innamorato di lei, ma non si è mai dichiarato perché la Pierce era il suo superiore. Il trasferimento di quest’ultima a Seattle li ha allontanati prima che potesse nascere qualcosa, ma si sono incontrati anni dopo, quando entrambi hanno partecipato alla Surgical Innovation Conference. A quel punto, Winston ha potuto dichiarare i propri sentimenti alla Pierce i due hanno finito per fare sesso prima ancora di frequentarsi.

Anche se Maggie ha chiesto del tempo per riflettere su una potenziale storia col collega, è chiaro che la loro relazione proseguirà in Grey’s Anatomy 17, visto che Anthony Hill è diventato un volto regolare del cast della nuova stagione, attualmente in produzione. Anzi, quella tra i due potrebbe essere una storia parecchio centrale nella trama, visto che Ellen Pompeo, dopo la prima lettura del copione della stagione, l’ha definita la sua “nuova storia d’amore preferita” di Grey’s Anatomy.

Eppure c’è un classico errore di casting dietro la scelta di questo attore per interpretare il nuovo interesse amoroso della Pierce in Grey’s Anatomy 17. Qualcosa di già accaduto molte volte nell’universo ShondaLand: lo stesso attore era apparso in Station 19 in un altro ruolo, quello di un giovane passeggero della metropolitana di Seattle coinvolto in un’emergenza (stagione 2, episodio 10). Considerando che le due serie convivono nello stesso universo narrativo, che le loro trame si incrociano continuamente e che i loro personaggi coesistono in scena o fuori dallo schermo, un attore non dovrebbe interpretare due ruoli diversi in due serie che condividono la stessa ambientazione.

Anthony Hill in Station 19 2×10

In realtà non è certo la prima volta che accade: basti pensare a quanti attori di Grey’s Anatomy sono apparsi in Private Practice – il primo spin-off del medical drama – in altri ruoli, spesso come pazienti protagonisti di singoli episodi. Solo per citare un paio di casi, Sarah Drew ha interpretato una ragazza del college rimasta incinta in Private Practice, prima di diventare un personaggio regolare di Grey’s Anatomy nei panni di April Kepner, mentre Debra Mooney, che in Grey’s Anatomy interpreta la madre di Owen e Megan Hunt, ha interpretato la paziente Sylvie in Private Practice.

Ora alla lista si aggiunge Anthony Hill, che in Station 19 era stato Neil, passeggero della metro che resta ferito durante un incidente e ora in Grey’s Anatomy diventa un chirurgo che condivide un passato con Maggie.

Insieme a Hill, è stato promosso a volto regolare della serie anche Richard Flood, interprete del chirurgo pediatrico Cormac Hayes, coinvolto in un triangolo amoroso con Meredith e DeLuca.