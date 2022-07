Sanditon 2 debutta anche in Italia dopo l’esordio nel Regno Unito e negli Stati Uniti: la nuova stagione del period drama di ITV, ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen e sviluppato da Andrew Davies, parte il 20 luglio su Sky Serie coi primi due episodi, disponibili anche in streaming su Now.

In Sanditon 2 tornano le vicende e gli intrighi degli abitanti della cittadina britannica che dà il nome alla serie: la stagione riprende pochi mesi dopo gli eventi del finale della prima, col ritorno dell’eroina Charlotte Heywood (interpretata da Rose Williams) nella località balneare, stavolta in compagnia di sua sorella minore Alison (Rosie Graham). Quest’ultima è determinata a trovare un buon partito da sposare tra gli abitanti dell’affascinante cittadina di mare. Le due sorelle in Sanditon 2 si imbatteranno in una nuova e inaspettata compagnia, formata da un gruppo di ufficiali dell’esercito scesi in città. Un evento che porta con sé nuove opportunità,

sia romantiche che d’affari, ed apre inediti scenari per il futuro della protagonista.

Sanditon 2 parte però da una notizia luttuosa: Charlotte rientra a Sanditon affrontando la notizia della morte di Sidney, di cui si era innamorata nella prima stagione. L’escamotage narrativo serve a giustificare l’addio al cast di Theo James, che all’epoca del rinnovo della serie per due ulteriori stagioni ha confermato la sua assenza. L’attore ha rinunciato al ruolo per diventare il protagonista del dramma romantico/fantascientifico Un Amore Senza Tempo (titolo italiano di The Time Traveler’s Wife), trasmesso quest’estate da Sky ma cancellato da HBO dopo una sola stagione per bassi ascolti. Inoltre apparirà in The White Lotus: Sicily, nuova stagione dell’acclamata serie HBO dello scorso anno, stavolta ambientata in Italia.

All’assenza di James Sanditon 2 ha risposto con un’ampia infornata di new entry nel cast, che interpretano diversi personaggi destinati ad interagire a vario titolo con la protagonista (qui tutti i nuovi volti della stagione). Ecco le trame dei primi due episodi di Sanditon 2 in onda sul canale 112 di Sky a partire dalle 21.10.

Dopo aver appreso la notizia della morte di Sidney, Charlotte torna a Sanditon. Ma questa volta porta con sé la sorella Alison, decisa a trovarsi un buon partito.

Charlotte inizia il suo lavoro a casa Colbourne e stabilisce un legame con Leonora, mentre l’ostilità di Augusta è palese.

Sanditon 2, composta da 6 episodi a differenza degli 8 che hanno formato la prima stagione, proseguirà su Sky Serie con due episodi ogni martedì in prima serata e in prima tv assoluta fino al 3 agosto.

