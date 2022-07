The White Lotus: Sicily è il titolo ufficiale della seconda stagione della serie HBO plurinominata agli Emmy 2022: il nuovo capitolo sarà ambientato infatti in Sicilia, come già ampiamente noto, e le prime immagini inedite rilasciate dall’emittente nel corso di un promo sull’offerta per la nuova stagione contengono le prime conferme sul cast.

The White Lotus: Sicily è la seconda stagione della serie creata, scritta, diretta e prodotta da Mike White: inizialmente annunciata come una miniserie, la sua trama è stata ambientata in un resort tropicale hawaiano, per raccontare le vicende di vari ospiti e dipendenti nell’arco di una settimana durante l’estate. Jennifer Coolidge ha interpretato Tanya McQuoid, una vacanziera in lutto per la perdita di sua madre, mentre Jon Gries ha impersonato il suo interesse amoroso, Greg. I due hanno lasciato le Hawaii insieme dopo essersi incontrati nei rispettivi viaggi e torneranno nella stagione 2, come confermato dal promo diffuso da HBO che in un frame mostra Tanya e Greg a bordo di una Vespa.

The White Lotus: Sicily è stato girato in parte in Sicilia la scorsa primavera. La nuova stagione racconterà le vicissitudini di un diverso gruppo di vacanzieri durante il loro soggiorno in un resort siciliano di White Lotus: tra gli attori attesi nei 7 nuovi episodi, sono stati confermati i nomi di Aubrey Plaza, Will Sharpe, Theo James e Meghann Fahy, che appaiono nel promo di HBO. Con loro anche F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Haley Lu Richardson, Leo Woodall e le attrici italiane Sabrina Impacciatore, che nel promo dà il benvenuto agli ospiti nel resort siciliano, Beatrice Granno e Simona Tabasco.

The White Lotus: Sicily arriva dopo l’incredibile successo riscosso alle nomination agli Emmy Awards per la prima stagione della serie, con ben 20 candidature tra cui quella per Coolidge come Miglior Attrice Non Protagonista. Il format era stato rinnovato per una seconda stagione poco meno di un anno fa, dopo aver debuttato con il plauso della critica e un ottimo riscontro in termini di ascolti su HBO. In Italia la prima stagione è andata in onda in prima visione sul canale satellitare Sky Atlantic la scorsa estate.

Continua a leggere su optimagazine.com